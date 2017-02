Összedőlt a Híd a Munka Világába

Feloszlatta magát az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) által létrehozott, korábban Farkas Flórián (Fidesz–KDNP) miniszterelnöki biztos által vezetett Híd a Munka Világába nevű foglalkoztatási szövetkezet – tudta meg a Romnet. Az azonos néven futott uniós program arról lett hírhedt, hogy több mint másfél milliárd forintos uniós pályázati pénz szabálytalan elköltésének gyanúja merült fel. A Híd a Munka Világába Szövetkezet elvileg azért jött létre, hogy keretet nyújtson több ezer hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású ember felzárkóztatására. A szövetkezet a tagjainak biztosította volna a foglalkoztathatóság feltételeit, és vállalta volna a munkaerő-szervezéssel kapcsolatos feladatokat.

Ám az előirányzottak helyett egészen más célok valósultak meg. A szervezet 200 millió forintért vett irodaházat a budai Gellérthegy utcában, 26 milliót költött irodafelújításra, irodabútorokat vett bruttó 31 millióért, informatikai eszközöket bruttó 21 millióért. Béreltek 10 gépkocsit fél évre, darabonként közel 3 millió forintért. Továbbá két tanulmányt írtak összesen 50 millióért. S míg a vidéki irodákban az ORÖ csókosai kaptak jó kis havi apanázst, addig egyetlen romát sem sikerült munkához juttatni.

A szervezet alapítója-elnöke Farkas Flórián országgyűlési képviselő, romaügyi miniszterelnöki biztos volt, aki csak egy évvel azután mondott le pozíciójáról, hogy a program körüli 1,6 milliárdos csalásgyanú miatt a hatóságok nyomozást rendeltek el. A Társadalmi megújulás operatív program keretében a Foglalkoztatási szövetkezet – Híd a munka világába című projekt teljes támogatási összegére a kormány eredetileg 4,995 milliárd forintot irányzott elő, ám miután a visszaélésekre fény derült, az Emberi Erőforrások Minisztériuma belső vizsgálatot rendelt el, és megállapította a szabálytalanságokat. Ezután visszakövetelte az önkormányzat számára már kifizetett 1,6 milliárd forintot. Egyébként az ORÖ tavaly december elejéig mindössze 30 millió forintot fizetett vissza az Emminek a Híd a munka világába program után.

Miután kipattant a botrány, Farkas elérhetetlenné vált, még a Csalás Elleni Európai Hivatal (OLAF) meghallgatására sem ment el első alkalommal, csak másodszorra, tavaly augusztusban sikerült a politikust meghallgatnia a szervezetnek. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban azt mondta, szerinte a sajtó azért támadja Farkast, mert cigány származású, amivel voltaképpen rasszistának bélyegezte a sajtót.

Lapunk arról is beszámolt, hogy a birtokunkba jutott dokumentumok alapján a roma kisebbségi szervezet más adósságokat is szorgalmasan gyűjtögetett. Az összesen 527 millió forintnyi adósságot a Nemzetgazdasági és az Igazságügyi Minisztérium, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, különböző cégek és ügyvédi irodák felé halmozta fel a szervezet. Később azt is kiderítettük, hogy Balogh János ORÖ-elnök számára egy hétmillió forintos Audi A4-est szereztek be a közgyűlés felhatalmazása nélkül.

