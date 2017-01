Összefogott az ország

Rengetegen ajánlották fel segítségüket a Verona közelében történt buszbalesetben elhunytak és megsérültek hozzátartózóinak. A Szinyei Merse Pál Gimnázium nyilvános Facebook-csoportjában sorra kerülnek ki az újabb és újabb hozzászólások, posztok, amelyekben a kint élő magyarok küldik el telefonszámokat. Azt írják, hogy szívesen segítenek tolmácsolásban, szállást is adnak, sőt olyan is van, aki felajánlotta, hogy gépjárművel fuvarozza a hozzátartozókat. Hogy csak néhányat említsünk: az Olasz-Magyar Klub, a Magyarok Észak-Olaszországban Facebook-csoport, a Studio Italia. Még a mestrei kapucinus kolostorból is elindult két kint élő magyar szerzetes a baleset helyszínére. Emellett több tucatnyi magánember adta meg telefonszámát a gimnázium Facebook-csoportjában.

De nemcsak az Olaszországban élő honfitársaink, hanem Magyarországon is egyre többen ajánlják fel, hogy saját autóival kiviszik a hozzátartozókat Olaszországba.