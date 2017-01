Öt éve nem volt ilyen hideg Magyarországon – közölte szombaton Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szombat reggel a Pest megyei Tésán mínusz 23,7 Celsius-fokot rögzített az automata.

Érdekességként megjegyezték azt is, hogy január 7-én az átlagos (a 1981–2010-es átlag szerinti) maximum-hőmérséklet plusz 2, a minimum mínusz 4 fok. Most az előrejelzés szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 12 és mínusz 5 fok között valószínű, (Nyugat- és Közép-Magyarországon várható a magasabb, északkeleten az alacsonyabb érték). Késő este mínusz 17 és mínusz 8 fok közötti lesz a hőmérséklet, (az északi völgyekben várható a leghidegebb). Vasárnapra virradóan ennél is hidegebb lesz, az ország leghidegebb pontjain akár mínusz 25 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.

Extrém hideg

A szombat éjfélig szóló veszélyjelzés szerint az extrém hideg miatt jelenleg is másodfokú a figyelmeztetés a fővárosban, továbbá Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest megyében. Szintén a hideg miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében elsőfokú a figyelmeztetés.

Szintén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a gyenge hófúvás veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, továbbá a viharos szél miatt Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyében.

A hidegről és a hajléktalanellátásról szóló cikkünk itt olvasható. Az illetékes államtitkár gondolatai pedig itt. Ám nem csak a hajléktalanok szenvednek a dermesztő téli fagyban. Elindultunk éjszaka, hogy megnézzük, kik dolgoznak Budapest utcáin.

