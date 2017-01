Ötpárti egyeztetést akar az LMP

Ezúttal is a kormánypártok ellenállásán bukhat meg az LMP-nek az a javaslata, amely a vagyonnyilatkozatok helyett kötelező vagyonosodási vizsgálatot írna elő a politikusok esetében.

Az ellenzéki párt hétfőn állt elő ismét felvetésével, és ezúttal ötpárti egyeztetést is kezdeményezett a témában. Csakhogy a KDNP-s Hollik István egy más témában tartott tegnapi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: nem tartja indokoltnak a javaslatot, mert Magyarországon szerinte ma is Európa egyik legszigorúbb vagyonnyilatkozati szabályozása van érvényben, „az LMP-s követelés pedig most is adott lehetőség”. A tervezett ötpárti egyeztetésen való részvételről még nem döntöttek – tette hozzá.

Az LMP társelnökei, Szél Bernadett és Hadházy Ákos kifejtették: azt várják a többi párttól a jövő héten esedékes találkozón, hogy tegyék egyértelművé, hogyan képzelik el a politikusok vagyonosodásának szigorú kontroll alatt tartását. Az LMP-nek abból a következménynélküliségből van elege, amely évről évre követi a vagyonokról szóló botrányokat – fogalmazott Szél Bernadett, hozzátéve, hogy javaslatuk az Állami Számvevőszékre bízná a vagyon és a jövedelem egyensúlyának összevetését. Hadházy Ákos úgy látja, azért kell megszüntetni az önbevalláson alapuló vagyonnyilatkozatok rendszerét, mert az a legerősebb jelképe annak, hogy a politikusok nem mondanak igazat.

„Lesöpörte a kormányoldal”

A már többször benyújtott LMP-s javaslat lényege, hogy nemcsak a vagyontárgyakat kellene áttekinteni, hanem azt is, hogy azokat miből finanszírozták az érintettek. A kezdeményezésüket, amely minden parlamenti képviselőt, kormánytagot, közjogi méltóságot, önkormányzati vezetőt, valamint az állami és önkormányzati cégek vezetőit érintené, a kormányoldal eddig minden alkalommal lesöpörte – emlékeztetett Hadházy Ákos. Mint elhangzott, miközben szinte már nincs olyan fideszes miniszter, akit ne kaptak volna még azon, hogy néhány ingatlant vagy szobát kifelejtett a nyilatkozatából, nem tudható, egyesek hogyan jutottak az igazolható jövedelmüknél sokkal nagyobb vagyonhoz.

Az ellenzéki párt épp a múlt héten közölte, hogy újra, immár hatodik alkalommal benyújtja a kötelező vagyonosodási vizsgálattal kapcsolatos törvényjavaslatot. Az LMP felvetésére a DK azzal reagált, hogy az ökopárt a Gyurcsány-kormány intézkedését szeretné visszahozni. Molnár Csaba ügyvezető alelnök felidézte, hogy a politikusok vagyonosodását szigorúan ellenőrző intézkedés a Gyurcsány-kabinet antikorrupciós szabályozásának volt a része.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 10.