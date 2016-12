Ötszörös árat fizetett az állam

A jelek szerint bomba üzletet csinált egy luxemburgi tulajdonú magáncég, amely értesüléseink szerint körülbelül ötszörös áron adta tovább a magyar államnak a budapesti Pollack Mihály téri mélygarázst, mint amennyiért maga hozzájutott. Információink szerint a Tállya Hotel Invest Kft. hozzávetőleg 700 millió forintot fizetett a Nemzeti Múzeum mögötti mélygarázs korábbi tulajdonosának. Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek (MNV Zrt.) már 3,65 milliárd forintért adta tovább a társaság a belvárosi ingatlant, vagyis közel hárommilliárd forintot kasszírozott az üzleten.

hirdetés

Azt, hogy a több mint négyszáz férőhelyes mélygarázst az állam meg kívánja vásárolni, egy július végén megjelent kormányhatározatban rögzítették, amiről a Világgazdaság számolt be. Akkor a hivatalos dokumentumban még az állt, hogy „legfeljebb” 3,65 milliárd forintért vásárolhatja meg a mélygarázst az MNV Zrt. Figyelemre méltó, hogy később a vételárat éppen a maximális 3,65 milliárd forintban határozták meg.

Az állami cég tájékoztatása szerint a kormányhatározatban rögzített összeget fizették ki a garázsért, tehát vélhetően nem nagyon alkudoztak a céggel.

Az ingatlan tulajdoni lapja szerint a Tállya Hotel Invest Kft.-t idén februárban jegyezték be a mélygarázs tulajdonosaként. A kormányhatározat értelmében pedig augusztus végéig már meg is kellett állapodni a céggel. A szerződéskötés végső határideje pedig december 15-e volt. A garázsvásárlást is a rendkívüli tartalékból bonyolította a kormány. Ez a keret elvileg a katasztrófahelyzetek és előre nem látható események fedezetére szolgál, ehhez képest a korábbi adatok szerint költöttek belőle – több mint 10 milliárd forint – a kancellária működésére, valamint csaknem 5 milliárd forint külügyi kiadásokra. De a kvótaellenes népszavazásra is fordítottak belőle 4,5 milliárdot, jutott belőle 300 millió forint az Erzsébet-programra is.

hirdetés

Érdekes, hogy a Nemzeti Múzeum új főigazgatója július 1-jei hatállyal kitiltotta a múzeum kertjéből az ott parkoló autókat, ami jótékony hatással lehetett a mélygarázs forgalmára. Azt ugyanakkor pontosan nem tudni, hogy kik állnak a rejtélyes luxemburgi társaság mögött, amelynek az állam ötszörös pénzt is hajlandó volt fizetni a garázsért.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 23.