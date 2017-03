Lázár: Ausztriának is segítünk a szigorított határzárral

A paksi bővítés, a civil szervezetek átvilágítása és a határzár szigorítása is szóba került Lázár János csütörtöki kormányinfóján. A kancelláriaminiszter a vélhetően Romániából behurcolt kanyarófertőzésről is beszélt a fórumon.

Bőven adhatnak témát az elmúlt napok Lázár János aktuális kormányinfójának: hétfőn derült ki, hogy Brüsszel némi korrekciós igénnyel, de jóváhagyta a paksi bővítés tervét, kedden pedig az Országgyűlés is megszavazta, hogy minden menedékkérőt tranzitzónába zárjanak, amíg a hatóságok elbírálják kérelmüket. Szintén friss – és talán a kancelláriaminiszter figyelmét is felkeltő – hír, hogy párttá alakul Momentum Mozgalom, ami után a kormányközeli sajtó azonnal rávetette magát Hajnal Miklós, a Momentum egyik vezetőjének pénzügyeire.

hirdetés

Lázár elsőként János együttérzését fejezte ki a kormány részéről Oláh György családjának, a az elhunyt kémikust pedig hazafinak nevezte.

A kancelláriaminiszter szerint két fontos kérdése van a napnak: az illegális bevándorlással kapcsolatos szigorítás, és az Európai Tanács új vezetőjének megválasztása. Lázár János jelezte, Orbán Viktor mindenképp megvédi majd a szigorított határzárat.

A balkáni útvonalon százak, ezrek érkezhetnek Magyarország határához, ezért kellett megerősíteni a határzárat és jogi úton is szigorítani a határzóna védelmét: Lázár János szerint a menedékkérők tranzitzónába zárása nem sért európai jogot, és segítséget jelent Ausztriának, Németországnak is.

Az Európai Néppárt javaslatát fogja támogatni a kormány az Európai Tanács új elnökválasztása során - hangsúlyozta a miniszter, áttérve a másik jelentősnek nevezett témára.

A megjósoltaknak megfelelően, Lázár János kitért Paks bővítésére is, amit a magyar diplomácia 30 évének talán legsikeresebb akciójának nevezett: a kancelláriaminiszter szerint a brüsszeli jóváhagyás is azt mutatja, hogy a magyar kormány nem csak beszél tervekről, de meg is valósítja azokat.

Az Európai Bizottság 2013 novemberében kezdte meg a paksi bővítés ügyének vizsgálatát, ami most zárult le - emlékeztetett Lázár., aki korrektnek nevezte a brüsszeli szakmai bizottság munkáját. Az EB korábban vizsgálta a paksi erőmű biztonságos voltát is, és megállapították, hogy az orosz technológiájú erőmű megfelel a mai európai sztenderdeknek. A bővítés ügyében pedig azt vizsgálták, hogy Magyarországnak joga volt-e tender nélkül Oroszországgal szerződést kötni; az EB ezt is jogszerűnek találta - mondta Lázár János.

Hozzátette, a bizottsági vizsgálatok arra is kitértek, hogy Magyarország jogszerűen vásárol-e az erőműhöz fűtő anyagot - végül pedig Brüsszel azt is elismerte, hogy az európai normának megfelelő szintű állami támogatást tartalmaz a paksi bővítés terve.

Lázár szerint a paksi erőmű biztosan állami tulajdonban marad, és a cél, hogy minél olcsóbban tudjon áramot termelni. Az ország energiaigényét 50 százalékban a paksi erőmű fogja előállítani, a maradékot pedig részben akár megújuló forrásokból is biztosíthatjuk - jelentette ki a miniszter - a lényeg, hogy minimális legyen az ország külső energiafüggése.

Lázár János odaszúrt az ellenzéknek is: szerinte nincs értelme annak, hogy gazdasági kérdések helyett a jövő évi választásra készülő kis pártokkal hadakozzanak Paks ügyében.

A reaktorok kitermelik a bővítés a és a régi reaktorok leszerelésének költségeit, sőt hasznot is termelnek Lázár szerint. A politikus elmondta, Brüsszel is nyereségesnek tartja a magyar bővítés projektjét, amit szavai szerint a Rothschild-csoport is produktívnak tartott: a csoport 3-4 százalékos profittal, a kormány ugyanakkor csak 1-2 százalékos profittal számolt a bővített erőmű termeléséből. Ezzel Magyarország 60 évre rendezte a hazai áramigényeket, és olcsó energiát biztosítanak majd a fogyasztóknak -összegzett.

Lázár azt is leszögezte, Paks 2 jogutódjai és leányai el kell különüljenek a Magyar Villamos Művek társaságcsoportjától.

A kormány döntött arról is, hogy a mágnesszalagos ügynöklistákat átadják az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának - tért át más témára Lázár János, ez június végéig megtörténik, a levéltár pedig a G, H és K-aktákat kapja meg.

A mágnesszalagok tartalmát ugyanakkor később is felülvizsgálja és minősítheti a levéltár.

Az agrárkamara közel 8 milliárd forintos támogatást kapott a kormány stratégiai kabinetjétől, a külföldi kutatókat hazacsábító Nemzeti Kiválóság-program pedig 9 milliárdos tőketámogatással indulhat Lázár elmondása szerint, majd évi 3 milliárdos kerettel gazdálkodhat a programot vezető Pálinkás József, korábbi MTA elnök. Kutatócsoportoként legfeljebb 300 millió forintot adnak pályázati keretében, hogy ezzel is hazatérésre bírják a külföldön élő kutatókat.

Az országos Erdészeti Egyesület pedig ahhoz kap majd kormányzati támogatást, hogy jövő évtől diákok ezrei vehessenek részt 3-4 napos túraprogramokon.

A kérdéseket megnyitó Magyar Idők arról érdeklődött, hogy áll a kerítésépítés a déli határon, Lázár szerint ennek vállalt határideje május elseje - 143 kilométeren zajlanak a munkák. Lázárt arról is kérdezték, hogy hány százalékos támogatottság alatt kell visszafizetnie forrásait a kis pártoknak, de a kancelláriaminiszter nem kívánt belefolyni a kormány munkáját szerinte kevéssé érintő témába.

A makói kanyarófertőzésről szólva Lázár János elmondta, csütörtök délután kapnak újabb adatot a betegség esetleges terjedéséről . de jelenleg 29 betegről tudnak, közülük többen egészségügyi dolgozók A politikus megerősítette, megvan a szükséges oltóanyag-mennyiség, nem tartanak kiterjedt hazai kanyarójárványtól.

Lázár ugyanakkor egy érdekes megjegyzést is tett: tudomása szerint minden érintett egészségügyi dolgozó kapott korábban kanyaró elleni védőoltást, most mégis megbetegedtek.

Mit üzen a magyar nőknek Lázár János - hangzott el az újságírói kérdés. Lázár ugyan a kormányinfót nem megfelelő platformnak tartja a nőknek való üzengetésre, de azt elismerte, hogy a magyar nők sok munkahelyen versenyhátrányban vannak, pedig saját tapasztalatai szerint sokszor jobban és kitartóbban dolgoznak férfitársaiknál. Ahhoz, hogy ezt szélesebb körben felismerjük, szükség van a helyzet szélesebb tudatosítására is. A politikus azt is bevallotta, hogy maga elfeledkezett a nőnapról.

Lázárt arról is kérdezték, hogy tart-e a paksi bővítés esetleges további akadályoztatásáról: Brüsszeltől vagy Európától nem érkezhet már további vétó, de Ausztria még jelezheti kifogásait, ez ilyen jelzésekre készen állunk, mondta a Miniszterelnökség vezetője. Lázár hozzátette, állnak a népszavazás elé is – a Tolna és Fejér megyei közösségek, azok, igazán érintettek a bővítésben, viszont üdvözölték a beruházást.

A miniszter válaszában óvott attól, hogy ne a közelgő választás küzdelmei döntsenek Paks 2-ről, mivel ez gazdasági kérdés. Nem az a kérdés, hogy miből, hanem hogy honnan van áram Magyarországon - hangsúlyozta Lázár. Ma az áram 50 százalékát importáljuk, ezt a függést kell megszüntetni a Miniszterelnökség vezetője szerint.

Az, hogy a jelenlegi 36 forintos kilowattonkénti áramár csökkenhet-e később, Lázár szerint attól függ, milyen keretek között lehet eladni a termelést, és hogy mennyivel ugrik meg a hazai fogyasztás. A legfőbb, hogy a rezsicsökkentés értékeit megőrizzük - mondta a nyilatkozó.

Lázár Jánost a multik állítólag megsarcoltatásáról is kérdezték:szerinte itt a fogyasztók védelme a legfontosabb, és nem elfogadható, hogy a nagy kereskedelmi láncok mást árulnak ugyanazzal a névvel Ausztriában, mint Magyarországon. Ezért is léptek fel most a V4-tagállamok a kettős minőség trükkje ellen. "Nem engedhetjük meg, hogy Nyugat-Európa szemetét megetethessék velünk" - mondta a miniszter.

Szerinte épp ezért kell már a termékcímkén is feltüntetni, hogy különbség van a Magyarországon és Nyugat-Európában forgalmazott áru minősége, összetétele között. Lázár csak megerősíteni tudta a megjelent híreket. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az új boltokat nyitó hipermarketek hatalmas zöldterületeket tarolnak le beruházásaik során - ezt is meg kell valamilyen módon akadályozni, akár úgy is, hogy a beruházó új fák, zöldfelület ültetését vállalja. Lázár szerint ezekben a kérdésben konzultáció lesz a kereskedőkkel és nem törvényjavaslat.

A kancelláriaminiszter szerint tisztázni kell, hogy a szombat-vasárnap is dolgozó alkalmazottak jogai és lehetőségei mennyire érvényesülnek a nagykereskedelmi láncoknál. Kiszolgáltatottá teszi a fogyasztókat, ha az árukat ömlesztve, csomagolva kapják meg egy istállószerű csarnokban - utalt a megoldandó problémákra. Lázár János szerint ugyanakkor a kormány nem számol azzal, hogy javaslatai - már ha elfogadják ezeket a nagykereskedők - drágítanák a termékeket.

Egy újságíró emlékeztetett rá, Németh Szilárd ismét kérte a külföldről finanszírozott civil szervezetek átvilágítását. Lázár János ezzel kapcsolatban annyit mondott: erre vonatkozóan még nincsenek tervek, ha lesz kormányjavaslat, foglalkoznak az üggyel. Viszont nem tartja ördögtől valónak, hogy a külföldről támogatott szervezetek átláthatóan számoljanak el forrásaikkal.

Lázárt Mészáros Lőrinc vagyonának robbanásszerű gyarapodásáról is kérdezték: a miniszter annyit mondott, hogy nem követte Mészáros gazdagodásának útját. Olyan programunk nincs, hogy „Tegyük gazdaggá Mészáros Lőrincet!” - a magyar vállalkozókat viszont támogatja a kormány, és Lázár János szerint a kormányzati függőséggel éppen nem vádolható vállalkozások is szépen teljesítettek az elmúlt években.

Pécsett jöhetne létre a Csontváry-emlékház - vette fel egy szerkesztő, de Lázár János lehűtötte, szerinte erről még nem született kormányhatározat.

A kérdésre – mikor és milyen keretek között indulhat a kilenc osztályos általános iskola, és köznevelési rendszer változása megjelenik-e majd a Nemzeti Alaptantervben – Lázár azt mondta, hogy legkorábban 2019 őszén lesz ennek jelentősége, és várhatóan az óvoda és az iskola közötti átmenetet „toldanák meg” egy évvel.

Az egész európai gazdasági rendszert érintené, ha felülvizsgálnák a Közép-Európához juttatott uniós forrásokat, az pedig még furcsább, ha ezt a menekültügyhöz kötnék, - állította egy újabb felvetésre Lázár János. Kovács Zoltán kormányszóvivő pedig kérdésre a leghatározottabban cáfolta a rendőrség és a hadsereg nevében, hogy magyar rendőrök vernék a menekülteket a déli határon. Szerinte 2015 szeptembere óta kilenc panasz érkezett a Frontexhez arról, hogy durván lépnek fel a rendőrök a bevándorlókkal szemben - Lázár János hozzátette, ebből csak négyet találtak megalapozottnak, Kovács Zoltán viszont gyorsan cáfolta a kormányszóvivőt, mondván, hat ilyen panasz volt, és később mindegyiket megalapozatlannak találták.

hirdetés