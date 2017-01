Pancsolni csak szigorúan pucéran lehet Szentendrén

Nem mindennapi szabályokat vezetett be a szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont vezetősége a wellnessrészleg használatát illetően. A Magyar Nemzet olvasója hívta fel a figyelmet arra, hogy az élmény- és pezsgőmedencéket, a szaunákat s a masszázsszobákat keddenként és péntekenként délután 4 órától szigorúan fürdőruhamentesen lehet igénybe venni. Eközben a wellnessrészlegtől egy tízméteres folyosóval összekötött uszodában zajlik a gyermekek úszásoktatása, mindennap, délután 4 óra után is. Olvasónk pénteken, munka után próbálta igénybe venni a szaunát, ám közölték vele, hogy kizárólag fürdőruha nélkül mehet be, ám ő nem volt hajlandó a meztelenkedésre. Azért furcsállta az intézkedést, mert az öltözők, a mosdók és minden kiszolgálóhelyiség közös az uszodával, így akár egy-egy gyerekkel is találkozhatnak a fürdőruhát mellőző vendégek.

Ezután először vendégként érdeklődve kerestük meg a Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában és fenntartásában álló uszodát a különös szabályokról érdeklődve. A szabadidőközpont pénztárosa megerősítette, hogy keddenként és péntekenként fürdőruhamentes napot tartanak a wellnessrészlegen. Mint mondta, a szabály mindenkire kötelező, valamint közölte azt is, hogy a 14 éven aluliak hétköznaponként egyáltalán nem használhatják ezt a részleget. Ez pedig azért van – fűzte hozzá –, mert a wellnesst arra létesítették, hogy a felnőttek pihenjenek.

Mivel arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen szabályok vonatkoznak a 14 év feletti, ám még fiatalkorú gyermekekre, megkerestük a szabadidőközpont uszoda- és wellnessvezetőjét. A menedzser elmondta, hogy az olyan családok előtt, ahol a gyerekek már idősebbek – tehát 15 vagy akár 16 évesek –, nyitva áll a wellnessrészleg, és persze keddenként számukra is kötelező a fürdőruha nélküliség – mondta. Vagyis egy 15 éves gyerek keddenként és péntekenként meztelenül fürdőzhet az élménymedencében. A wellness vezetője figyelmeztetett arra is, hogy bár vannak, akik eltakarják magukat egy törülközővel, azért meztelen emberekre is számítani lehet.

Elmondta azt is, hogy a – wellnesstől mindössze néhány méter távolságra található – uszoda sincs zárva a látogatók előtt, fürdőruhában azt is igénybe lehet venni, nincs is messze, csupán egy folyosó választja el egymástól a két helyiséget. Az intézmény honlapján megtalálható pályabeosztás szerint folyamatos a gyerekek oktatása az uszodában, közvetlenül a „fürdőruhamentes övezet” mellett. Tegnapelőtt, kedden például délután négy óra után a Kossuth és a Sellők mellett a Danubius Sportegyesület ifjai is edzést tartottak. Holnap pedig – szintén fürdőruhamentes napon – a Danubius és a Kossuth Sportegyesület csoportjainak tartanak edzést az uszodában.

A felnőtteknek egyébként több mint háromezer forintba kerül egy belépőjegy, ami az uszoda és a wellness használatára is feljogosítja a vásárlót. Az éves bérlet pedig több mint 360 ezer forintba kerül, így azok a szemérmesebb vásárlók, akik tavaly október előtt vásároltak bérletet, igencsak pórul jártak, ha ugyanis nincs kedvük a meztelenkedéshez, ki kell hagyniuk a keddi és pénteki napokat.

Lapunk az ügyben megkereste az uszodát üzemeltető Aquapalace Kft.-t is, amely a szentendrei önkormányzat tulajdonában áll. Az ügyvezető Drégely Miklós elmondta, hogy a klasszikus szaunázás szabályai miatt döntöttek a fürdőruhamentes napok mellett, nem pedig azért, mert meztelen embereket kívánnak az uszodában látni. Ugyanakkor nemcsak a szaunában, hanem az egész wellnessrészlegen kötelező a fürdőruha mellőzése, de az ügyvezető magyarázata szerint ezzel sincs semmi probléma, sőt – mint mondta – a fürdőruhákon olykor sok a piszok, nélküle tehát a vendégek nem szennyezik be a fürdővizet. Az ügyvezető a wellnessrészleg vezetőjével ellentétben ugyanakkor azt állította, hogy keddenként és péntekenként csak felnőttek tartózkodhatnak a wellnessben. Egyébként azt is megjegyezte, hogy a 14 év alattiak már az októberben bevezetett fürdőruhamentes napok előtt sem vehették igénybe a wellnessrészleget, csak hétvégén. Ez azért van így – tette hozzá –, mert a gyerekek a fröcsköléssel és ugrándozással esetleg zavarnák a felnőtteket. Az uszoda ügyvezetője szerint egyébként a fürdőruhamentes intézkedés rendkívül népszerű a látogatók közt, ezzel ugyanis sikerült a szaunázó közönséget a szabadidőközpontba vonzani.

Bár Drégely úgy beszélt, hogy a bevezetett szabályoknál mi sem természetesebb, később mégis megkísérelte megtiltani, hogy közöljük az általa elmondottakat. Levélben azt írta, azért nem járul hozzá a megjelenéshez, mert az uszoda a szentendrei önkormányzat intézménye, így addig nem tud hozzájárulni nyilatkozata közléséhez, amíg nem konzultált a protokollosztályukkal.

Kerestük Verseghi-Nagy Miklós polgármestert is arról érdeklődve, hogy ő vagy esetleg gyermekei igénybe szokták-e venni a fürdőruhamentes napokat, ám lapzártánkig nem tudtuk elérni.

