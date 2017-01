Pár napon belül derülhet ki a tragédia oka

Ugyan megjelentek már találgatások arról, hogy mi okozhatta a szombat éjjeli olaszországi tragédiát, biztos válasz csak néhány nap múlva adható arra a kérdésre, hogy mi állt a baleset hátterében.

Egyelőre az hangzott el nem hivatalos forrásból, hogy az ütközés előtt mintegy harminc kilométerrel egy kamionos jelezte, hogy valami probléma lehet a kerékkel. Azt, hogy a hír igaz-e, egyelőre nem lehet tudni. Az MNO-nak nyilatkozó igazságügyi közlekedésszakértő azt mondta, az általa ismert adatok azt valószínűsítik, hogy a sofőr vagy elaludhatott, vagy pedig rosszul lett. Kiemelte, hogy az infarktus klasszikusan olyan probléma, amely eredményezhet ilyen baleseteket.

A szakértő leginkább a féknyomok és a sodródási nyom hiánya miatt gondolja úgy, hogy a háttérben nem műszaki hiba áll. Mint közölte, ha ez lenne a helyzet, akkor a sofőr még ha az ütközést nem is tudja teljesen kivédeni, legalább a fékre biztosan rálépett volna. Kiemelte, hogy ha defekt történik, akkor a modern buszok légféke automatikusan befékez, így annak is lenne nyoma. Mivel a busz jó volt, és újabb gyártmány – Setra típusú –, gyakorlatilag biztos, hogy volt benne blokkolásgátló is.

A szakember kiemelte, hogy ilyen esetekben a szakértői vélemények néhány nap alatt készülnek el, azokból derülhet ki egyértelműen, hogy mi okozta a bajt. Ránézésre az okokat csak sejteni lehet, például ha a fékdob kiesik, akkor az karcolja az utat, amiből már lehet következtetéseket levonni. Annak, ha a vezető bármilyen módon fékez, szintén egészen biztosan van nyoma.

Ha a balesetet a sofőr rosszulléte okozta, akkor az a boncolási jelentésből derül ki.