Pizzát sütöttek, hamburgert készítettek a börtönben

A feladatok között palacsintasütés is szerepelt, de a vizsgán jellemzően reggeli ételeket kellett elkészíteni

Gyorsétkezdékben, kávéházakban is dolgozhatnak szabadulásuk után azok a rabok, akik elvégzik a börtönben a vendéglátói eladó OKJ-s képzést.

Tizenhat olyan fogvatartott tett vizsgát a napokban a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, aki szabadulása után vendéglátó eladóként próbálhat meg elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Az intézetnek a Pannon Oktatási Központtal kooperációban indított tanfolyammal az volt a célja, hogy hiányszakmában adjon OKJ-s végzettséget az elítélteknek. A végzettek kifőzdékben, gyorsétkezdékben, kávéházakban, némi továbbképzéssel nagyüzemi konyhán szakácsként dolgozhatnak a szabadulásukat követően. A jelentkezés egyetlen feltétele az általános iskolai végzettség volt. Négyen még a reintegrációs program keretében is vállalták, hogy visszajárnak az intézetbe a kétéves képzés óráira, hogy szakmához jussanak.

hirdetés

A képzésben olyan elméleti és gyakorlati tantárgyak szerepeltek, mint a gazdálkodói, a vendéglátói, a foglalkoztatási, az értékesítési vagy az étel- és italismeret, a szakmai angol nyelv, vagy a munka- és fogyasztóvédelem. A vizsga két részből állt, elméleti és gyakorlati feladatokból, utóbbi során két tételt is húztak a vizsgázók. Az A tételre, amely reggeli ételeket tartalmazott 150, a B-re amelynek keretében desszert jellegű ételeket, forró italokat kellett készíteni, 100 perc állt rendelkezésre. A gyakorlati vizsga során elő kellett készíteni a munkaterületet és az alapanyagokat, majd elkészíteni az ételeket, italokat. Ezt követően ismertetni kellett a felszolgált fogásokat, nyugtát kellett kiállítani, végül a munkaterületen rendet rakni.

Mást is tanulhatnak Jancsó Balázs, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (bv) kommunikációs főosztályának munkatársa lapunknak elmondta, a felszolgálói mellett a bv más képzéseket is indít, leginkább hiányszakmákban, hogy a fogvatartottak minél nagyobb eséllyel tudjanak beilleszkedni a társadalomba. Arról azonban nincs kimutatásuk, milyen sikerrel helyezkednek el az elítéltek, mivel a szabadulásuk után kikerülnek a bv látóköréből.

A konyhában ottjártunkkor nagy volt a sürgés-forgás: egy fogvatartott éppen karamellt kavargatott a gázon, egy másik több sajtból állított össze tálat. A vizsgaételek között olyan fogások szerepeltek, mint sonkatekercs, hamburger, pizza, különböző saláták, kaszinó tojás, tésztában sült virsli, pohárdesszert, lekváros palacsinta, somlói galuska. Italok is készültek: habos kakaó, citromos zöld tea, karamellás shake és cappuccino. Még olyan különlegesség is akadt, mint a tibeti vajas tea.

Lakatos Andrea fogvatartott a főzés közben arról beszélt, nem volt számára megterhelő hetente háromszor iskolapadba ülni, mivel az oktatók segítőkészek voltak. Bár ő korábban otthon is rendszeresen főzött, sok újat tanult; "másképp dolgoznak a konyhában itt, mint otthon" - fogalmazott. Az jelentette számára a legnagyobb nehézséget, hogy pontos recept alapján kellett az ételeket elkészítenie, nem pedig "szemre", de meg lehetett tanulni az arányokat. – Nem az volt a gond, hogy főzzek valamit, hanem az, hogy ráálljon az agyam, az arányok szerint készítsem el az ételt, még ha egy palacsintát sütöttem is – mondta, aztán hozzálátott az újabb feladathoz.

Az étkezőben két asztalhoz érkeztek folyamatosan a vizsgázók. Kleeberger Tünde, a vizsgabizottság elnöke elmondta, a szóbeli mindenkinek sikerült, akadt egy-két nagyon gyenge vizsgázó, ám ugyanígy néhány kiválóan felkészült is, az átlag közepesre tudta a tananyagot. A vizsgáztatók ugyanolyan szigorúak voltak, mintha nem elítélteket vizsgáztattak volna, és nem érkezett a börtön vezetésétől olyan kérés, elvárás, hogy legyenek elnézőbbek a fogvatartottakkal. Az elítéltek teljesítménye egyébként megfelelt a civil életben tapasztaltaknak a vizsgabizottság elnökének meglátása szerint. Bár olyan rabbal is találkoztak, aki nehezen tudott válaszolni kérdéseikre, mert nagyon rég tölti már büntetést, s ez idő alatt teljesen elszokott a házimunkától. – De amit készítenek, finom – mondta Kleeberger Tünde.

A másik asztalnál ifjabb Erős István mesterszakács az egyik elítélt figyelmét a fahéj alkalmazásának helyességére hívta fel azzal, hogy elmagyarázta, az illatos fűszer túlzott használata milyen problémákat okozhat. Aztán újabb vizsgázó érkezett, aki a virslis sörkorcsolya elkészítésének részleteiről számolt be: milyen hőmérsékleten és meddig sütötte, miként állította össze a zöldsalátát, milyen fűszereket használt hozzá. Hogy mennyire kötelező feladatnak érezte a vizsgatételt, az mutatta: arra a kérdésre, kóstolta-e a főztjét, nemmel felel.

Kleeberger Tünde eközben egy áfonyás shake illatát tesztelte, majd megkóstolta az italt, és elégedetten bólintott. Ám amikor a vizsgázó visszatért a konyhába, elárulta, a gyakorlat hiánya sokuknál, így a legutóbbi fogvatartottnál is érezhető, amire pár kérdéssel azonnal fényt derítenek. Sokan az alapvető fűszerek használatával sincsenek tisztában. Az utóbbi vizsgázó is azért érdemelt csak elégséges osztályzatot, mert nem tudta elmondani, mit és hogyan készített a konyhában. Mindez egyben jelzi a rabok között történő képzés nehézségeit is.

– Minden salátának a majonéz a lelke – ezt már egy másik vizsgázó mondta, amikor egy újabb fogással érkezett. Ám hamar kiderült: a franciasaláta néhány alkotóelemét elfelejtette az ételbe tenni. A forró italával is gondok voltak, karamellás tejet készített cappuccino helyett, valószínűleg a vizsgadrukk miatt félreértette a feladatot.

Ifjabb Erős Istvántól megtudtuk: az ízlést, szépérzéket felnőtt korban már nagyon nehéz megváltoztatni, és az sem elhanyagolható, ki milyen előélettel vág neki a tanfolyamnak. A mesterszakács hangsúlyozta, fel kell tárni a vizsgázók hibáit, meg kell magyarázni, melyek a hiányosságok, hiszen a vizsgán nyilván más értelmet nyer egy-egy hiba. – Az iménti vizsgázó biztos egy életre megtanulta, hogy a franciasalátába az almát, a burgonyát és az uborkát is tegye bele legközelebb – tette hozzá. Viszont megjegyezte azt is, más úgy főzni, hogy a tanfolyamon résztvevők vállát a vizsga terhe is nyomja.

A fogvatartottak közül Pálinkás Mónika szemmel láthatóan élvezte a feladatokat. A vizsgáztatók elismerését is kiváltotta, amit magyarázta, hogyan készítette a pizzatésztát, a szószt, milyen fűszereket használt. A pizzája valóban finom volt - mondta a mesterszakács, miután az elítélt visszatért a konyhába. Pálinkás Mónikától megkérdeztük tőle, főzött-e korábban. „Persze”, vágta rá, imád a konyhában sürögni-forogni, így a pizza elkészítése sem okozott neki különösebb gondot. Azt is mondta, imádja a főzős műsorokat, például a brit sztárszakácsét, Gordon Ramseyét, és gyakran el is készíti, amit az adásokban lát.

hirdetés

A pálhalmai intézetben végül valamennyi, a képzésben résztvevő elítélt sikeresen letette a vizsgát.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 13.