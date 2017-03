Polgári engedetlenségi akció zajlik az Emmi előtt

Polgári engedetlenségi akciót kezdett a Tanítanék mozgalom az Emberi Erőforrások Minisztériumának épülete előtt csütörtökön.

A 444 beszámolója szerint azért gyűltek össze az érettségizők, a pedagógushallgatók, a pedagógusok a Szalay utcában, hogy hátránykompenzációt kérjenek a decemberben hozott összevont szakképzés miatt. Azért is felszólalnak, hogy a tárca változtasson az osztályozás rendszerén. A nyelvi érettségi szigorítása ellen is tiltakoznak, és azt kérik, hogy a következő években legyenek sokkal tisztábbak az ilyen változások. A demonstrálók úgy vélik, a sajátos nevelési igényű tanulók helyzete is felháborító, mert fogalmuk sincs, hogy fognak érettségizni.

A tiltakozók mindaddig kitartanak a helyszínen, amíg a tárca illetékesei közül valaki nem fogadja a tüntetőket, vagy a rendőrök el nem viszik őket.