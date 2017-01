Problémahegyeket örökölt az új főmentős

Csató Gábor személyében új főigazgatója van mától az Országos Mentőszolgálatnak. Az aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos szakembert három évre nevezték ki az ország legnagyobb, nagyjából 7500 főt foglalkoztató egészségügyi intézménye élére. Az új vezetőnek szakmai és morális gondok sokaságával kell szembesülnie.

Csató Gábor személyében új főigazgatója van mától az Országos Mentőszolgálatnak. Az aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos szakember három évre kapott megbízatást az ország legnagyobb, nagyjából 7500 főt foglalkoztató egészségügyi intézménye élén. Elődje, a most távozó Máté Gábor mind­össze egy évet és egy hónapot töltött ebben a pozícióban, azt megelőzően Burány Béla alig több mint két és fél évig állt a mentőszolgálat élén, hasonlóan elődjéhez, Mártai Istvánhoz – írta meg a Magyar Idők.

hirdetés

Mentőkérdés Létszámhiány, járműhiány, társadalmi problémák. A végeredmény: egy örökkévalóság, mire kiér a mentőautó. A bajokra a főigazgatók sem találják a gyógyírt. Mentőktől kértünk látleletet az ország legnagyobb egészségügyi szervezetéről. Cikkünk a szombati Magazinból.

Csató Gábor korábban a kormánypárti napilapnak elmondta: az Országos Mentőszolgálatot egy szakmailag és technikailag is felkészült, protokollok mentén működő, a legújabb technikai vívmányokat felhasználó, a dolgozói­nak kiszámítható jövőképet és megbecsülést adó szervezetté kívánja tenni. Elsődleges feladatának a szolgálatot évek óta sújtó szakmai és morális válság felszámolását tekinti. Ezért olyan egységes belső és külső kommunikációt kíván megvalósítani, amivel erősíthető a mentőszolgálat munkájának társadalmi megbecsültsége.

Fontosnak tartja a kórházi terápia és a mentőellátás közötti szakmai ellentétek feloldását, ennek érdekében az irányelvek egységesítését. Úgy fogalmazott: reményei szerint már főigazgatósága első évében tető alá hozható az ehhez szükséges megállapodás a szakszervezetekkel és az érdekképviseletekkel. Jelezte: hivatalba lépését követően azonnal megkezdi a mentőszolgálat helyzetének áttekintését, beleértve a gazdálkodást és az elengedhetetlen beruházásokat. Csak ezek után lehet felelősséggel nyilatkozni arról, kell-e pluszforrásokat kérni a kormánytól, és ha igen, erre mennyi pénzt kell betervezni a következő költségvetésben.

A vezető kievezése kapcsán a Népszava ugyanakkor arról számolt be, hogy szervezeti, szervezési és morális gondok sokaságával kell megküzdenie a most erősen megosztott OMSZ ma hivatalba lépő új főigazgatójának. Csató Gábor első próbája lesz, hogy mit kezd az egy hónapja jogtalanul megkötött kollektív szerződéssel, ami miatt a tárgyalásokból is kihagyott Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) bírósághoz akar fordulni.

A lap beszámolója szerint az új főmentős a múlt héten, még hivatalba lépése előtt ízelítőt kapott abból a megosztottságból is, ami talán a leginkább gyengíti a munka színvonalát az OMSZ-nél. Elődjével, a sok mentős szerint érthetetlen módon félreállított Máté Gáborral együtt ismerkedő találkozóra hívták a mentőszolgálatnál képviselettel rendelkező három szakszervezet – a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége, a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete és a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete Mentő Tagszervezete – képviselőit. Szép gesztus, lehetne mondani, ha nem csupán az után történik mindez, hogy az Országos Mentőszolgálat és a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete tavaly december 9-én kollektív szerződést kötött egymással, amelyből azonban olyan szinten hagyták ki a több mint 1200 dolgozót tömörítő MOMSZ vezetőit, hogy még a tárgyalások megkezdéséről sem tájékoztatták őket. Amikor elnökük, Kusper Zsolt felhívta a figyelmet a jogsértésre, a szervezet vezetése telefonon ugyan elismerte a hibát, de egyetlen lépést nem tett, hogy orvosolja a jogtalanságot. Ha ez így marad, a szakszervezet bíróságra viszi az ügyet, hogy tegyék semmissé az aláírt kollektív megállapodást. Kusper a Facebookon úgy foglalta össze a január 12-én tartott megbeszélést: „a rövid, érdeminek nem mondható találkozó végén a főigazgatói székét hétfőtől elfoglaló dr. Csató Gábor főigazgató türelmet és bizalmat kért a megjelent érdekvédelmi szervezetektől”.

Az ellenzéki lap arról is írt, hogy számtalan kormányzati ígérgetés és technikai fejlesztés, valamint sok ezer elhivatott mentős munkája ellenére összességében ma sem sokkal jobb a szolgáltatások színvonala, mint a korábbi kormányok idején. Az ország 253 mentőállomásán 7800-an dolgoznak, a mentősök túlterheltek, alulfizetettek és sokan kiégettek közülük. A helyzet talán természetes velejárója, hogy sok a panasz a munkájukra.

A napilap példaként felhozta, hogy majdnem 60 órájába került a mentőszolgálatnak, pontosabban a felügyelete és irányítása alatt álló magánszolgáltatónak, hogy egy 93 éves idős asszonyt elszállítson a Margit híd lábánál lévő Budai Irgalmasrend Kórházából a pilisvörösvári Szent Erzsébet Otthonba. A távolság 21 kilométer, aminek megtételére autóval 24 percet ír az útvonaltervező. Amikor az idős nő a harmadik nap délutánján végül befért egy betegszállítóba, akkor is csak két és fél óra múlva érkezett meg gondozóihoz.

A lap megjegyzi: korántsem egyedi, az emberéleteket veszélyeztető késlekedés. Decemberben egy 80 éves idős asszonyt négy napig keresett a családja, mert amikor rosszul lett az utcán és a mentősök kórházba vitték, senki nem nézte meg az iratait, hogy értesítsék a hozzátartozókat. Karácsony előtt pedig a Magyar Nemzet egyik munkatársa esett össze, ám csak több mint két óra múltán érkezett a segítség szerkesztőségünkbe. Ráadásul sem laptársunk, sem mi nem kaptunk válaszokat – többször is feltett – kérdéseinkre az idézett esetekkel kapcsolatban, sőt, a Népszava megkereséseire a Győrfi Pál szóvivő által vezetett kommunikációs iroda semmilyen visszajelzést nem adott.

Cserháti Péter, a budapesti kórházi fejlesztések előkészítéséért felelős miniszteri biztos legutóbb az InfoRádióban ismerte el, hogy átláthatatlan a helyzet, hiszen a fővárosban egy 58 oldalas kiadvány szabályozza, a mentők épp aznap, a nap adott szakában melyik kórházban találnak mondjuk fül-orr-gégészeti ügyeletet. Ezt súlyosbítja az is, hogy a kórházak a szakemberhiány miatt állítólag sokszor lemondják a feladatot.

hirdetés

Éles tehát a riasztás, az imént idézett bajok csak kiragadott példák arra, mi mindennel kell szembenéznie az ország legnagyobb egészségügyi szervezete, a 7800 fős mentőszolgálat vezetését a mai nappal átvevő Csató Gábornak – hívta fel a figyelmet a Népszava. A főigazgatói posztot nyolc induló közül nyerte el az utóbbi időben aneszteziológusként és intenzív terápiás orvosként az Országos Gerincgyógyászati Központ Budai Egészségközpont Kft. Szakkórházában dolgozó szakember, akinek külföldi tapasztalatai mellett mentős múltja is van. Kiválasztásának egyetlen apró szépséghibája, hogy évekig a jelenlegi államtitkár beosztottja volt a debreceni Kenézy-kórházban, bár ha úgy vesszük, ez a hátszél a közös munkát is segítheti, nemcsak a vezetői szék elfoglalását – jegyezte meg a lap.