Putyin-látogatás: az oroszok megint „tankkal” jönnek

A Vlagyimir Putyint szállító repülőgép mellett egy másik gép is Budapestre érkezik, amelyen egyebek között az orosz elnök páncélozott, 5 tonnás, 517 lóerős Mercedes-Benzét hozzák Magyarországra. A látogatás idején jelentős forgalomkorlátozások lesznek a fővárosban.

„Furcsa ez a fordulat, 1990-ben kizavartuk az oroszokat, most pedig újra meghívjuk őket” – mondta egy a Kossuth Lajos tér környékén lakó férfi, akit Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtöki látogatásával kapcsolatban, illetve a szükséges biztonsági intézkedésekről kérdeztünk. A világ egyik legvédettebb emberének látogatása ugyanis leginkább az ott élőket érinti majd, a szigorú biztonsági intézkedések miatt várhatóan még a saját házukból sem léphetnek ki igazoltatás nélkül. „Emlékszem, amikor két éve itt volt, akkor már a lépcsőházban elkérték a papírjaimat, pedig még ki sem léptem az utcára” – mondta egy másik férfi, aki szerint az orosz elnök látogatása politikailag semmit sem befolyásol majd.

A környező üzletek életére viszont biztosan hatással lesz, a Magyar Nemzet kérdésére ugyanis több helyen is azt mondták, hogy csütörtökön zárva tartanak. „Semmi értelme sem lenne, ha nyitva maradnánk, úgyse jöhet ide senki” – mondta az egyik étterem pincérnője. A Kossuth tér közelében lévő Szemere utcai iskolában pedig elmarad a tanítás.

Az Együtt mindenesetre megpróbálja a lehetetlent, és fütyüléssel fejezné ki nemtetszését az Orbán–Putyin találkozó miatt, mindezt ráadásul a lezárt területen. A rendőrség néhány héttel korábban megadta az Alkotmány utcába meghirdetett tüntetéshez szükséges engedélyeket, ezért Juhász Péter, a párt alelnöke szerint mindenképpen ott lesznek. „Akkor is, ha vízágyúkkal próbálnak megakadályozni ebben” – jelentette ki. A Terrorelhárítási Központ (TEK) közleményében jelezte, hogy a tüntetések szabadon megtarthatók, ám a védett személyek biztonságának garantálása érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket.

Vlagyimir Putyin látogatásának előkészítését egyébként már több napja szervezi a TEK, a Parlament környéki épületeket – így például a Néprajzi Múzeumot is – átvizsgálták. A múzeum csütörtökön zárva lesz, a munkatársait sem engedik be az épületbe.

A lakók egyelőre nem sokat érzékeltek az intézkedésekből, a lapunknak nyilatkozó helyiek ugyanis nem kaptak részletes tájékoztatást az átmeneti szabályokról. A közelgő látogatást egyelőre csak az a kapualjakon lévő papír jelzi, amelyben a rendőrség felszólítja az autósokat, hogy ne parkoljanak kedd délután hat órától csütörtök éjfélig a megjelölt utcákban, mert elszállítják a járműveket. Ha valaki nem találja a háza előtt a kocsiját, akkor a megadott számon érdeklődhet.

Az egyik közeli kávézóban már jártak a rendőrök, de a filmekből ismert kutyás átvizsgálás helyett csak azt jelezték, hogy az orosz elnök látogatása miatt tájékoztató táblákat helyeznek majd el az utcán.

A magyar rendőrség mellett természetesen az orosz fél is gondoskodik a biztonságról, Vlagyimir Putyin megérkezése előtt ugyanis egy másik repülő is érkezik majd a ferihegyi reptérre, amelyben az elnök külföldi útjain használt öttonnás Mercedes-Benzet hozzák majd. A limuzin – méretei és képességei alapján – inkább nevezhető tanknak, majdnem 6,5 méter hosszú, páncélborítást kapott, az ablakok pedig golyóállók. Az autó ellenáll a géppuskák lövedékeinek, a gránátrobbanásoknak, sőt még azt is kibírja, ha aknára fut. Az sem állítja meg, ha kilövik a gumijait: szitává lőtt kerekekkel még 200 kilométert képes megtenni akár óránkénti 80 kilométeres sebességgel. Az orosz elnöknek akkor sem kell aggódnia, ha gáztámadás éri, a kocsi ugyanis hermetikusan lezárható, és ilyenkor saját oxigéntartály biztosítja a friss levegőt. A limuzint felszerelték külső tűzoltórendszerrel is. A gépkocsi hajtásáról 5,5 literes, V12-es biturbó-erőforrás gondoskodik, amely 517 lóerő teljesítményre és 830 newtonméter nyomatékra képes.

A Mercedes-Benz S600 Pullman Guard alapváltozata 300 millió forintba kerül, de ez csak VR4-es védelmet ad, az extraként rendelhető VR7-es változat – ilyen van Putyinnak is – 380 millióba kerül.

A hazai biztonsági intézkedéseket a rendőrség érthető okokból nem részletezte, de a lapunknak nyilatkozó lakók szerint az sem derül majd ki, hogy miről egyeztetett Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin.

