Putyin volt a fő látványosság Budapest belvárosában

– Döbbenet, ami itt van, olyan, mint valami világvége – mondta egy férfi a telefonba a budapesti Bajcsy Zsilinszky úton pár perccel Vlagyimir Putyin orosz elnök érkezése előtt. Az kétségtelen, hogy Budapesten ritka az olyan eset, hogy az egész belváros megbénul egy külföldi vezető érkezése miatt, márpedig csütörtökön ez volt a helyzet. A Parlament környékét több utcányira teljesen lezárták, minden sarkon rendőrök sétáltak, az utcák bejáratánál pedig sorfalat is álltak. A Bajcsy-Zsilinszky úton is blokád volt, az úton keresztbe is csak akkor lehetett átmenni, ha a rendőrök engedélyt adtak rá.

Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

A hatóságok mindent megtettek Vlagyimir Putyin biztonságáért, volt olyan utca, ahol még a köztéri kukákat is leszerelték.

– Nem hallotta? Jön Putyin! – szinte percenként mondták az érdeklődő járókelőknek, akiket az orosz elnöknél általában sokkal jobban érdekelte az, hogy akkor mégis hogyan jutnak át a hatósági záron. Lapunk riportere is tett egy próbát, de hamar rájött, hogy csak tényleg alapos indokkal lehet a lezárt részekre bejutni.

– Lakcímkártya kell, ha pedig itt dolgozik, akkor céges belépőkártya vagy a munkáltató által kiállított igazolás szükséges ahhoz, hogy átengedjük – sorolta rutinszerűen a feltételeket az egyik rendőr, aki azt is elárulta, hogy ha ezek megvannak, akkor is elkísér az egyikük egészen az úti célig.

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A többség nyugodtan tudomásul vette, hogy kerülőt kell tennie, mindössze egy lánnyal találkoztunk, aki kétségbeesésében sírva fakadt. Vidékről jött fel az albérletébe, „igazából fogalma sincs, ki az a Putyin”, a zár miatt viszont hiába próbált hazajutni, nem járt sikerrel. A rendőröket nem hatották meg a könnyek, így a lány kénytelen volt megvárni a blokád végét. A többi járókelő inkább kíváncsian várta az elnöki autókat, így az Arany János utca előtt kisebb tömeg sorakozott fel az út mellett.

Azok az autósok sem jártak jól, akik kocsival próbálták keresztezni a Bajcsy Zsilinszky utat. A lapunknak nyilatkozó sofőr elmondása szerint csaknem egy órát ült az autójában, mire az orosz elnök 15-20 autóból – limuzinokból, rendőrautókból, mentőkocsiból és tűzoltóautóból – álló konvoja elhaladt.

A környező üzletek tulajdonosai sem örültek Putyin látogatásának, a közeli Hold utcai piacon például csak 4-5 ember lézengett. Az egyik árus szerint dél körül mindig kevesebben vannak, de ennél azért több vásárlójuk szokott lenni.

– Remélem, hoz is nekünk valamit, ha már ekkora a felhajtás – mondta egy középkorú férfi, akit arról kérdeztünk, hogy mit szól Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin közeledéséhez. Az általunk megkérdezett járókelők többsége egyébként jó ötletnek tartja a keleti nyitást, egy idős néni például azt mondta, hogy Putyin neki kifejezetten szimpatikus, és örül neki, hogy javul az ország kapcsolata az oroszokkal.

Nála kritikusabb volt viszont az a járókelő, aki szerint nem biztos, hogy jó fényt vet Magyarországra, hogy két éven belül már a második alkalommal jár Budapesten az orosz elnök. Szerinte ugyanakkor nem kell elzárkózni az orosz gazdasági kapcsolatoktól sem, érdemes ugyanis a nyugatiakon kívül más országokkal is kereskedni.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin megbeszélésén feltehetően szóba került a paksi atomerőmű bővítése is. Ezzel kapcsolatban is igen megosztottak voltak az általunk megkérdezett emberek. Volt, aki szerint nincs más lehetőség, mint az atomenergia, mások szerint viszont újra orosz befolyás alá kerülünk, „pedig ez ellen harcoltunk évtizedeken keresztül”. – Nem az a baj, hogy orosz hitelből épül Paks, hanem az, amit kérnek érte cserébe. Erről viszont nem tudunk semmit sem biztosan, a szerződést ugyanis nem hozták nyilvánosságra – fogalmazott az utca emberével készült villáminterjúink során egy férfi.

