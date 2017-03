Ráérzett az aláírásgyűjtés ízére az LMP

Elképzelhető, hogy több népszavazási kérdést is megfogalmaz a paksi bővítés ügyében az LMP – tudtuk meg. Ezeket napokon belül benyújtják a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amint megkapják az adatkezelésről szóló engedélyt (ez szükséges az aláírások gyűjtéséhez) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól.

Lapunknak Gál József, az ökopárt szóvivője úgy fogalmazott, hogy több kérdés esetén jobb eséllyel kerülhető ki az NVB-nek az a gyakorlata, hogy csak a kormánynak tetsző kérdéseket engedi át. Arra a felvetésre pedig, hogy a népszavazási kérdés mindenképpen érintené a paksi bővítés ügyében kötött magyar–orosz szerződést (márpedig nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről nem lehet referendumot kiírni), azt válaszolta, hogy a kérdést nemcsak a szerződés oldaláról, hanem például energetikai vagy más szempontból is meg lehet közelíteni.

Az LMP múlt pénteken jelentette be, hogy népszavazást kezdeményez a paksi bővítésről. Az akkor ismertetett kérdés úgy szól: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenleg üzemelő atomerőművi blokkok kapacitásánál nagyobb összesített áramtermelő kapacitással Magyarországon atomerőművek ne legyenek üzembe helyezhetőek?” Szél Bernadett társelnök azt mondta, az olimpiai aláírásgyűjtésnél bebizonyosodott, az emberek nem hagyják, hogy bizonyos kérdésekben a kormány a fejük felett döntsön. Azért nyújtják be a kérdést, mert a paksi bővítés még az olimpiarendezésnél is kockázatosabb vállalkozás. Ungár Péter elnökségi tag pedig arról beszélt, hogy az olimpiai aláírásgyűjtés során a kabinet bizonyította, az emberekkel szemben szeretnének kormányozni. Az pedig, hogy nemzetközi szerződésből származó kötelezettségről nem lehet referendumot tartani, még nem jelenti azt, hogy magáról a szerződésről ne lehetne kiírni népszavazást – tette hozzá.

Erősen kérdéses azonban, hogy ebben az ügyben lehet-e olyan kérdést megfogalmazni, ami nem érint tiltott témát, vagyis jelen esetben a magyar–orosz egyezményt. Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője tavaly próbálkozott egy kérdéssel, amely épp az említett szerződés felmondását kezdeményezte volna, de áprilisban a Patyi András vezette NVB elutasította, méghozzá egyhangú szavazással, 10:0 arányban. A választási bizottság hivatkozott többek között az Alkotmánybíróság korábbi döntéseire is. Az ominózus NVB-határozat a Kúria hasonló döntését is idézte.

Ennek ellenére a baloldal a jelek szerint felsorakozik Paks II ellen. Az Index arról számolt be, hogy a szocialisták, a liberálisok és a Momentum segítené az LMP aláírásgyűjtését. A Jobbik viszont jelezte, híve ugyan annak, hogy az országot érintő fontos kérdésekben népszavazás legyen, de ebben a gyűjtésben nem vesz részt.

– Minden párt és civil szervezet segítségét várjuk a népszavazási kezdeményezés ügyében, még a Fideszét is, amely nyilatkozatok szintjén fontosnak tartja a nép véleményét. Legyen ez egy nagy nemzeti konzultáció, amit népszavazásnak hívunk – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Gál József LMP-szóvivő. A Fidesz ugyanakkor az olimpiai kudarc után aligha szeretne újabb aláírásgyűjtést.

A csalódottságot jól jelzik Orbán Viktor szavai. A miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tegnapi rendezvényén úgy fogalmazott: a magyarok mindig nagyban gondolkoztak, ezért „az olimpia egy bordatöréssel ér fel”. Parragh László, az iparkamara elnöke pedig azt mondta, szerinte aljas volt a népszavazási kezdeményezés.

Kifogás

Az adatvédelmi hatósághoz fordult a Momentum Mozgalom azután, hogy Komáromban állításuk szerint a fideszes önkormányzat tanácsadója lefényképezte azokat, akik megjelentek fórumukon. A Momentum – amely szerint fennállhat a veszélye annak, hogy a résztvevőket politikai véleményük miatt hátrány éri – azt kéri, hogy a hatóság indítson adatvédelmi eljárást, melynek eredményeként töröltetheti a fotókat, és készítőjükre 100 ezertől 20 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 01.