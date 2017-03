Rákkeltő anyag szennyez a Groupama Arénánál

A Fradi stadionjával átellenben álló egykori pénzverde épületegyüttesében működik a Metal-Art Zrt., amely rákkeltő anyaggal, etilén-oxiddal szennyezte a környezetet – írta meg kedden az Index. Egy nappal korábban Pogácsás Tibor, a belügyminisztérium önkormányzati államtitkára azt mondta, csupán egyetlen alkalommal mértek küszöbszint feletti értéket az anyagból.

A telep egy sűrűn lakott területhez van közel, a Rezső téri játszótér, a Népliget, a Heim Pál Gyermekkórház is onnan nem messze működik. Az épületegyüttesben található a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió szerkesztősége is. A környékbeliek egy ideje erős bűzre panaszkodtak, de a csatornázási művek gyors megoldásként csak lezárta a csatornafedeleket.

Pedig a cég környezethasználati engedélye is alátámasztja, hogy a Metal-Art Zrt. időnként nehézfémekkel szennyezte a környezetét. Ebben szerepel például az is, hogy 2010 júliusában 1200 liternyi kezeletlen szennyvizet engedtek a csatornába. A Pest megyei kormányhivatal több esettel kapcsolatban is monitorozásra kérte a céget, de más szankciót nem léptettek életbe a Metal-Arttal szemben.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság is több alkalommal mért mobillaborjával a környéken, vizsgálták az érintett csatornaszakaszt, amelyet a bejelentéseket követően átmostak, emellett bűzzárakat is beépítettek a víznyelő aknákban. A kellemetlen szagok ezt követően megszűntek, de arról nem tudni, folytatódott-e a szennyezés.

A kormányhivatal az Index-szel közölte: „Eddig nem merült fel olyan környezetvédelmi probléma, amely a tevékenység korlátozását vagy teljes megtiltását indokolná.” Erőss Gábor, a Párbeszéd józsefvárosi képviselője ugyanakkor közölte a portállal, rendőrségi eljárás indult a szennyezések ügyében.