Régóta tudtak Kiss Szilárd gyanús ügyeiről?

A volt moszkvai agrárattasét, majd miniszteri megbízottat, Kiss Szilárdot 2011-ben és 2013-ban is átvilágította az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH), és mindkét átvilágítás súlyos kockázatokat tárt fel vele kapcsolatban, orosz élettársáról pedig kiderült, hogy egy „idegen ország” titkosszolgálatához köthető – az Index információi szerint ez is kiderült a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ülésén. Úgy tudják, a kockázatok Kiss kapcsolataira, mégpedig „mindenféle kapcsolataira” vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy Kiss Szilárd külföldi titkosszolgálati kapcsolatai is már a kezdetek kezdetén, 2011-ben feltűnhettek a magyar kémelhárításnak – írja a portál.

A nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnöke, Molnár Zsolt az Indexnek részleteket nem árulhatott el, ám elmondta, hogy „durva, nagyon közvetlen” okok miatt minősült a volt agrárattasé nemzetbiztonsági kockázatnak. „Hogy ez az ember mi mindent megengedett magának, annak valószínűleg nem magyarországi oka van, mert Magyarországon ez az ember teljesen nélkülözhetőnek tűnik” – tette hozzá Molnár, aki szerint „rendre kidobja a rendszer ezt a figurát, előkerülnek a botrányai, de mindig túllépnek rajta, és nem esik bántódása”.

„Mosták kezeiket”

Mint írják, a nemzetbiztonsági bizottságon adott tájékoztatás alapján a képviselők arról győződhettek meg, hogy Kiss „igazi gazdája” a minisztériumok között nemcsak papíron, hanem ténylegesen is a Fazekas vezette agrárminisztérium volt, de Kiss kockázattá válásáról Fazekas mellett három külügyminiszternek (Martonyi János, Navracsics Tibor, Szijjártó Péter), a moszkvai követség védelmét ellátó Információs Hivatalt (IH) felügyelő miniszternek, Lázár Jánosnak, valamint a Kisst átvilágító AH-t felügyelő Pintér Sándornak is rendelkeznie kellett bizonyos információkkal. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a kémelhárítással foglalkozó AH és a hírszerzésért, illetve a kolóniavédelemért, azaz a diplomáciai missziók nemzetbiztonsági védelméért felelős IH is tudott Kiss botrányos üzelmeiről. Ezt jelentették is a szolgálatok a politikai vezetésnek, mégsem történt semmi. A szolgálatok vezetői tehát az ülésen lényegében „mosták kezeiket”, ez pedig azt jelenti, hogy Kiss Szilárd érinthetetlen volt, politikai szinten kapott és élvezett védelmet éveken át – írja az Index.