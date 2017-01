Rejtély, hogy kinek jó üzlet Mészáros épületszerzése

A korábbinál jóval nagyobb székházba költözhet az Echo Tv, új székhelye a Nap TV egykori központja lehet. Nagy kérdés, hogy az üzlet kinek és miért éri meg, Mészáros ugyanis jóval olcsóbban vehetne e célra megfelelő ingatlant, Gyárfás épülete pedig egyszerű irodaházként eladva többet hozhatna a kasszába.

Az Echo tévét megvásárló Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester a Demokratának adott interjújában közölte, hogy megvette az egykori Nap TV Angol utcai épületét. Ugyan írott szerződésről nem beszélt, de kézfogásról és szóbeli egyezségről igen. Oda fog tehát átköltözni az Echo tévé, eddigi jóval kisebb telephelyéről. A hírre reagálva az MSZP szerdán közölte, ha Mészáros valóban megveszi Gyárfástól a közpénzből felújított épületet, büntetőfeljelentést tesznek. Az ügyletnek ugyanis olyan vonatkozása is van, hogy a 2017-es nyári vizes-vb-t lebonyolító cég márciustól egy forintért bérli az ingatlant, a felújítás költségét ugyanis állta. Emiatt merül föl annak gyanúja, hogy Mészáros esetleg már egy állami cég által felújított épületet vehet meg kedvező áron.

hirdetés

A hírre Gyárfás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség lemondott elnöke reagált: közleményében elmondta, hogy a felek szerződést még nem írtak alá, de ha ez megtörténik, akkor ki fogja fizetni a felújítást az állami cégnek, hiszen korábban írásban is megállapodtak a céggel, hogy rendezi a számlát, ha az ingatlan vevőre talál. Azóta beszélt arról is, hogy az úszóvébét szervező cég vezetőit már tájékoztatta a váratlan lehetőségről, ők pedig kedvezően fogadták a változást, ugyanis időközben lehetőségük nyílt arra, hogy az uszodához közelebb költözhessenek.

Azt homály fedi, hogy az Angol utcai épületet mennyiért szerezné meg Mészáros, a felek erről eddig semmit nem közöltek. Lapunk a kérdéssel megkereste Gyárfás Tamást is, aki elmondta, hogy a vételárról nem közölhet adatot, lévén a megállapodás szerint annak összege titkos. Mindenesetre az általunk megkérdezett ingatlanértékelő 2 milliárd forintra becsüli a Nap TV egykori székházának értéket, mint mondja, a 4 ezer négyzetméteres épület esetében nyugodtan számolhatunk 500 ezer forintos négyzetméterárral. Véleménye szerint az udvarárán 130 kocsibeállóval és őrbódéval is rendelkező, beengedő rendszerrel is felszerelt, körbekerített ingatlan a piacon amúgy is könnyen gazdára talált volna, a befektetők ma keresik a hasonló irodaházakat. – Az ingatlan nagyon jól megközelíthető, az épület is jó, az ilyesmiért adnak ennyit, sőt még többet is, hiszen jól kiadható. Ugyan feleekkorát, de befektetőknek mi is adtunk el ilyet ezen a környéken, nem is olyan régen. A befektetők kiadott épülteket is vásárolgatnak, átveszik és fenntartják a bérleti szerződéseket is – teszi hozzá az ingatlanos szakember.

Az értékelő kiemeli, hogy mivel az épületet eleve úgy alakították ki, hogy abban tévé működjön, műszaki adottsága is tökéletes, bútorozva és kábelezve van, ennek bekerülési költsége – legalábbis piaci viszonyok között – értelemszerűen hozzáadódna az ingatlan 2 milliárd forintosra becsülhető értékéhez. Az ok érthető, hiszen ennek kialakítása igen költséges, a vevőnek pedig nem kell pluszban költenie rá. Egy másik ingatlanértékelő kiemeli azt is, hogy az épület burkolatai kifejezetten szépek, tudomása szerint egy olasz csempebolt biztosította őket hirdetési barter fejében. Ugyan ez csak pletyka, de hasonló hírek keringnek a bútorokról is, amelyek szintén igen igényesek, piaci áron kifejezetten drágák lennének. Gyárfás Tamástól csak annyit sikerült megtudnunk, hogy a burkolatok valóban nagyon értékesek, márványból készültek.

Arra a kérdésünkre, hogy Mészárosék mennyire könnyen találhattak volna egyéb tévészékházi célra alkalmas épületet, több megkérdezett közvetítő is azt válaszolta, hogy viszonylag egyszerűen szert tehetnének ilyesmire. Mint mondták, erre a célra minden olyan épület alkalmas lehet, amely könnyen alakítható, jó lehet például egy csarnok is, amely jóval olcsóbb. Abban mobilfalakkal stúdiót remekül ki lehet alakítani, irodahelyiségeket is könnyen le lehet választani. A drága nem ez lenne, hanem a technika, amely az Angol utcai épületben eleve adott.

Ha tehát azt vennénk, hogy azt Echo tévé leendő székházáért Mészáros valóban kifizetné azt a 2 milliárdos összeget, amelyet Gyárfásék amúgy – ha egyszerű irodaként értékesítenék azt befektetőknek – kaphatnának, illetve ahhoz még hozzátették a technikai felszerelés értékét, nem kötnének túl jó üzletet. Alsórákoson például – kicsit kijjebb, de pár kilométerre az Angol utcától – vehetnének televízió műsorok készítésére kialakított, több épületből álló, összesen 5700 négyzetméteres stúdió-irodakomplexumot 900 millióért is. Ha viszont olcsóbban vennék meg, akkor kérdés, hogy Gyárfásnak vajon miért éri meg az üzlet. Erre vonatkozó kérdésünket a volt tévétulajdonos hárította, de azt sikerült megtudnunk, hogy korábban az épületet nem próbálta meg eladni.

hirdetés