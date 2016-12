Rendőrségi ügy lehet az interjú átírásából

Információs adat megsértése bűntettének gyanújával a rendőrséghez fordult Tényi István az Orbán Viktor miniszterelnökkel készült interjú meghamisítása miatt. Ezt a bejelentéseiről, vizsgálatkezdeményezéseiről ismert Fidesz-tag mondta a Magyar Nemzetnek. Az ügy előzménye, hogy a miniszterelnök karácsony előtt interjút adott a Mediaworks megyei lapjainak, ám ezek közül a Fejér Megyei Hírlapba olyan mondatok kerültek, amelyek nem voltak az eredeti, központilag kiküldött Orbán-interjúban.

A bejelentést Tényi ismeretlen tettes ellen tette a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon. Mint lapunknak elmondta, két okból érezte fontosnak, hogy a hatóságot megkeresse. Egyrészt furcsállta, hogy az RTL Klub Híradójának beszámolója szerint az érintett Pannon Lapok Társasága (PLT) még nem fordult a rendőrséghez. Másrészt úgy gondolja, hogy bár Orbán Viktor körül állandóan forr a levegő, ez a történet nem róla szól, hanem egyfajta újságírói etikáról.

– Bármennyire is elégedetlen valaki Orbán Viktor politikájával, akkor sem illik egy interjút meghamisítani. A közvéleményt is tisztelni kell annyira, hogy a valóságot közöljék – indokolta.

Eredetileg a miniszterelnöki interjúban az szerepelt, hogy „Magyarország azért stabil ország a forrongó nyugati világban, mert mi kikértük az emberek véleményét”, a hamisított változatban már azt is a mondat végére írták: „bár nem érdekelt minket”. Amikor pedig a kormányfő arról beszélt a nyomtatott lap cikke szerint, hogy nő az ápolónők fizetése, akkor egy eddig ismeretlen személy hozzáírta azt is, hogy „a kórházi hullák száma is emelkedik”. Az is csak manipuláció volt, hogy Orbán azt kívánta volna: „minél többen találjanak vissza a karácsony pogány értelméhez”.

Belső vizsgálat indult a Fejér megyei lapnál

Kázmér Judit, a PLT ügyvezetője lapunknak kifejtette, belső vizsgálat indult az ügyben, részletes tájékoztatást mára ígértek. Arról sem tudott még információval szolgálni, egyik dolgozójuk írt-e a cikkbe, vagy külső támadás érte a számítógépes rendszerüket.

Az ominózus interjúban egyébként Orbán Viktor többek között arról beszélt, hogy azért is jut pénz nyugdíjemelésre, családtámogatásra, gyerekek ingyenes tankönyvére, mert ő nem tűri, hogy ellopják. Arról viszont már nem kérdezték, hogy ha nem tűri a lopást, akkor például az hogyan fordulhatott elő, hogy bár az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) 1,6 milliárdnyi közforintot kellett volna hogy visszafizessen az Emberi Erőforrások Minisztériumának egy eredetileg uniós támogatás szabálytalan felhasználása miatt, ezt a kötelezettségüket gyakorlatilag elengedte a kormány. Ugyanis, mint múlt héten megírtuk, az ORÖ-nek – több más, civilnek mondott, de a Fideszhez köthető szervezettel egyetemben – pluszpénzt ítéltek meg. Ez a roma szervezetnél 1,3 milliárd forintnyi „speciális támogatást” jelentett. De ez csak egy kiragadott példa a számos korrupciógyanús eset közül.

Egyébként nemcsak Orbán Viktor adott ünnepi interjút a múlt héten, hanem Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke is. A politikus a PestiSrácok.hu-nak többek között kifejtette, lesújtó a véleménye arról, hogy a TV2 homoszexuálisnak állította be Vona Gábor Jobbik-elnököt. – Ha Terry Black mond valamit, az eleve érdektelen, annak a konzervatív oldalon semmilyen hitele nem lehet, ha pedig még Zuschlag János is megerősíti, akkor biztos, hogy hazugságról van szó – fogalmazott. A magyar sajtóviszonyokkal összefüggésben azt mondta, a médiában még mindig ellenzéki túlsúlyról beszélhetünk, a közelmúltbeli kormányközeli felületvásárlások ellenére is. „A napilapok piacán a két ellenzéki újságnak, a Népszavának és a Magyar Nemzetnek nagyobb a példányszáma, mint a Magyar Időké és a Magyar Hírlapé” – említette meg a nyomtatott sajtóval kapcsolatban. Később azt is kijelentette: a magyar média a tulajdonosi viszonyai folytán ma sokszínűbb, a sajtószabadság pedig jobban érvényesül, mint Nyugat-Európa legtöbb államában.

Lapunk szeretett volna további kérdéseket is feltenni Gulyás Gergelynek a hazai médiaviszonyokról. Többek között azt, miből gondolja, hogy a Népszavának és a Magyar Nemzetnek nagyobb a példányszáma, mint a két kormánybarát lapnak, hiszen utóbbiak példányszámát nem auditálja az iparág által hitelesnek elfogadott Magyar Terjesztés-ellenőrző Szövetség. Arra is szerettünk volna rákérdezni, hogy ha a kormánypárti orgánumoknak alacsonyabb a példányszáma, vajon mi az oka annak, hogy rendszeresen számtalan állami hirdetés található bennük. Végül arra is szerettünk volna rákérdezni, hogy ha Magyarországon a sajtószabadság jobban érvényesül, mint nyugaton, akkor hogyan lehetséges, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma bojkottálja a Lánchíd Rádiót, a Hír TV-t és a Magyar Nemzetet.

Gulyás Gergelyt telefonon értük utol, ám a politikus nem adott interjút, arra hivatkozva, hogy a Magyar Nemzet tulajdonosa, Simicska Lajos megsértette a miniszterelnököt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 27.