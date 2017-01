Rengeteg pénzt fizet vissza az adóhivatal

Visszatéríti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőkre korábban jogtalanul kiszabott örökösödési és ajándékozási illetéket – tájékoztatta lapunkat az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. Az ombudsman közölte, Tállai András, a NAV elnöke a nemzetgazdasági tárcával egyetértésben elfogadta az érvelését. Ennek értelmében az adóhatóság honlapjára is kikerül egy tájékoztató a megváltozott, egységes jogértelmezésről, valamint arról, hogy az érintetteknek lehetőségük van a jogorvoslatra. Ezzel összhangban Székely László arra hívja fel a korábbi téves jogértelmezéssel érintett személyek figyelmét, hogy a tévesen kivetett illeték visszatérítéséért forduljanak a NAV-hoz.

A Magyar Nemzet január elején Székely László állásfoglalása alapján arról számolt be, hogy a NAV gyakorlata évek óta sérti az alaptörvényt, amely szerint a hivatal a megözvegyült bejegyzett élettársak esetén öröklési illetéket szab ki, noha a házastársakhoz hasonló illetékmentességet kellene élvezniük az élettársaknak is. A biztos szerint az adóhivatal tévesen állapított meg a megözvegyült élettársak részére ingatlanöröklés esetén 9 százalékos, egyéb esetben pedig 18 százalékos illetékmegfizetési kötelezettséget. Ez azt jelenti, hogy az ombudsmani álláspont alapján egy 15 millió forint értékű lakás öröklése esetén az adóhivatal jogtalanul szabott ki közel másfél millió forintnyi illetéket. De egy hárommillió forint értékű autó esetén arányaiban még nagyobb összeget szedhetett be az állami szerv, több mint félmillió forintot.

Tállai András Székely Lászlónak küldött válaszában megírta, hogy hivatala az ombudsman kezdeményezésére felülvizsgálta eddigi gyakorlatát. Az egységes eljáráshoz belső szakmai körlevelet adtak ki, amely szerint „ahol a jogszabályok a házastársakra (volt házastársakra) kötelezettséget vagy jogot állapítanak meg, az a rendelkezés a bejegyzett élettársakra külön utalás nélkül is irányadó”. A NAV elnöke arról is tájékoztatta az alapvető jogok biztosát, hogy az adóhatóság nem rendelkezik a bejegyzett élettársakra vonatkozó adatokkal. Ezért a beszedett illetékek visszatérítéséhez a beadványozó civil szervezetet tájékoztatják, ennek célja az érintettekkel való kapcsolatfelvétel. Az ombudsmanhoz a Háttér Társaság nevű egyesület fordult több olyan esetről is beszámolva, amikor az adóhivatal megözvegyült bejegyzett élettársak esetén szabott ki örökösödési illetéket.

A bejegyzett élettársi kapcsolat nyilvántartásba vételét 2010. január 1-je óta mind az azonos, mind a külön nemű párok kérhetik. Az élettársak szándékukat a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél jelenthetik be. A kapcsolat létesítése iránti szándékot együttesen, személyesen kell bejelenteni, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Az eljárás illetékmentes.