Republikon: Jót tett Botka az MSZP megítélésének

A Republikon Intézet március közepén végzett kutatása alapján a teljes népességben egy, a pártválasztók között pedig 2 százalékpontot erősödött az MSZP. A közvélemény-kutatásról a 24.hu számolt be.

A Fidesz támogatottsága továbbra is 30 százalék,

az MSZP 10,

a Jobbik 9,

a DK 4,

az LMP 3,

az Együtt 2,

a Magyar Liberális Párt 1,

és a Momentum 1

százalékon áll a teljes népességben, a Párbeszéd az egy százalékot sem éri el. Két százalék egyéb, a felmérésben meg nem nevezett pártra voksolna, míg 38 százalék nem tudja vagy nem válaszolt.

A pártválasztók között

a Fidesz támogatottsága 51-ről 49 százalékra csökkent,

az MSZP-é 15-ről 17-re nőtt,

ezzel megelőzi a 15 százalékos Jobbikot,

átlépné a parlamenti küszöböt a 6 százalékon álló Demokratikus Koalíció

és az 5 százalékos LMP is,

az Együtt 3,

a felmérésben először szereplő Momentum Mozgalom 2,

a Magyar Liberális Párt 1

és a Párbeszéd 1

százalékot mondhat magáénak.

A kutatás mindemellett vizsgálta, hogy a különböző korosztályok milyen – fideszes, baloldali-liberális vagy jobbikos – kormányt szeretnének 2018-tól.

A 24.hu azt írja, az adatokból látszik, hogy a kormánypárt támogatottsága kiegyenlített: mindössze a 64 évesnél idősebbek között nem éri el az 50 százalékot azoknak az aránya, akik továbbra is Fidesz-kormányt szeretnének. A baloldal viszont igazán csak a nyugdíjasok között népszerű: míg a 18-24 éveseknek és a 35-44 éveseknek is mindössze a 15 százaléka látna szívesen 2018 után baloldali-liberális kormányt, és a 45-64 év közöttieknek is alig több mint a negyede, addig a 64 évesnél idősebbek között már minden második pártválasztó örülne egy baloldali kabinetnek.

A Jobbiknál fordított a helyzet: míg a fiatalabb korcsoportokban még minden negyedik ember Jobbik-kormányt szeretne, addig a 64 éven felülieknek mindössze a 3 százaléka. Ezzel együtt is látszik a Jobbik néppártosodásának hatása, korábban a radikális párt népszerűsége kiugró volt a fiataloknál, ez mostanra megszűnt, és a Jobbik támogatottsága kiegyenlített lett 18-tól 44 éves korig – teszik hozzá.

A felmérésből az is látszik, hogy a fiatalok jó része elégedetlen a jelenlegi politikai felhozatallal: a pártot választó 18-24 évesek tizede azt sem tudja megmondani, hogy milyen kormányt szeretne. A nem szerinti bontásból pedig az látszik, hogy a Fidesz a nők között sokkal népszerűbb: a nők 59 százaléka Fidesz-kormányt akar, míg a férfiaknál ez az arány csak 41 százalék – teszi hozzá a 24.hu.