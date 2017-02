Részben közös lesz a balliberális zuglói jelölt

Korábbi konfliktusaik ellenére Zuglóban a szocialisták kiegyeztek a kerület polgármesterével az áprilisi időközi választásra. Miközben Karácsony Gergely (Párbeszéd) DK–MSZP–Összefogás Zuglóért jelöltje mellé állt, a balliberális oldal más szereplői megosztottak.

Zuglóban gyakorlatilag újra összeállt a 2014-es baloldali összefogás, mert Karácsony Gergely, a Párbeszéd polgármestere a DK, az MSZP, az Összefogás Zuglóért nevű civil szervezet jelöltjét támogatja az április 23-ra kitűzött időközi önkormányzati képviselői választáson – közölte lapunkkal Tóth Csaba országgyűlési képviselő, a szocialisták helyi elnöke. Kérdésünkre elismerte, hogy a három évvel ezelőtti, valójában balliberális együttműködésből hiányzik az Együtt és egyelőre még az sem tisztázott, hogy a szavazólapon szerepel-e majd a Párbeszéd párt neve, mindenesetre a közös jelöltet még a jövő héten bemutatják.

Az ügyben megkerestük Karácsony Gergelyt is, aki azonban egyelőre nem kívánt hozzátenni semmit a megállapodáshoz, amely különösen annak a fényében meglepő, hogy a polgármester és a szocialisták között számos éles konfliktus volt az elmúlt két évben. A képviselő-testületben nem egyszer előfordult, hogy az MSZP a Fidesz–KDNP képviselőivel együtt szavazta le Karácsonyt.

Tóth Csaba viszont most arra emlékeztetett: a korábbi politikusuk, a több mint egy éve eltűnt Sápi Attila helyén, a zuglói 3. számú egyéni választókerületben a Fidesz–KDNP nyomására tűzték ki húsvét utáni időpontra, ez ellen kifogást nyújtottak be, amit a helyi választási bizottság elutasított. – Hétfő reggel a Fővárosi Választási Bizottság dönt az ügyben, azonban nem idegeskedünk: méréseink szerint jelentős győzelemre számítunk – hangsúlyozta a szocialista. Tóth Csaba érdekes fordulatnak tartja, hogy az Együtt a szerinte fideszes érdekeket képviselő Várnai László, korábbi LMP-s politikus Civilzugló Egyesületének jelöltje, Drevenka Mónikát támogatná. Ehhez a csapathoz csatlakozhat még az LMP. A testületbe be sem jutott Fodor Gábor-féle MLP külön indulhat, s önállóan tervezi a megméretést a Jobbik is.

A Fidesz–KDNP a választókerületben 2014-ben hét szavazattal vesztes Szatmáryné Jähl Angélát indíthatja, de felvetődött az is, hogy az eddigi kormánypárti választókerületi elnök, Papcsák Ferenc távozása miatt esetleg új jelölttel próbálkozzanak.

Ugyan az irányítást helyben 2014-ben elvesztette a Fidesz, a képviselő-testületben nincs többsége egyik oldalnak sem sem. A kormánypártoknak, illetve a polgármesterrel együtt a balliberálisoknak is 9 mandátumuk van a teljes létszámmal vett 22 tagú testületben. A tényleges irányításhoz 12 szavazatra van szükség, így a tavaszi időközi választás fő kérdése, annyi: Zuglóban a következő két és fél évben melyik oldal tud több kompromisszumot „rákényszeríteni” a másik oldalra.