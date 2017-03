Rétvári: Hazafiasságra nevelnének az Erzsébet-táborokban

Hazafias nevelést kapnának a gyerekek a 26 milliárdból felújított Erzsébet-táborokban, erről beszélt hétfőn Rétvári Bence a köztévében.

Kétszer annyi gyerek üdülhet majd a zánkai és fonyódligeti Erzsébet-táborban, mint eddig, köszönhetően az üdülőhelyekre fordítható fejlesztési forrásnak - erről beszélt Rétvári Bence hétfőn reggel a köztévében.

Rétvári Bence az M1 reggeli műsorában hozzátette, hogy a táborokban jövőben még nagyobb hangsúlyt helyeznek a gyerekek nevelésére – ideértve a hazafias nevelést és a konkrétabban körül nem írt hagyományőrzést is. Terv az is, hogy Erzsébet-táborokban idegen nyelvi, közlekedéssel kapcsolatos, természettudományi ismereteket is tanítsanak a nyári szünetben -írja az MTI.

Az EMMI parlamenti államtitkára azután nyilatkozott erről, hogy a Magyar Közlönyben pénteken megjelent: három év alatt 26 milliárdot költenek majd a két Erzsébet-tábor felújítására. A határozat szerint már az idén egymilliárd forintot, jövőre 8,55 milliárd forintot, míg 2019-ben csaknem 16,5 milliárdot fordítanak erre a célra. A támogatást a táborhelyek tulajdonosa, a Szeged-Csanádi egyházmegyéhez köthető Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány kaphatja, amely kiváló kapcsolatot ápol a kormánnyal

Az egyházmegye vezetője pedig Kiss-Rigó László, aki rajong a fociért, és a Magyar Narancs cikke szerint külön helyet tartanak fenn neki a felcsúti Pancho Arénában.

Az alapítvány ingyen jutott a 17 milliárd forintra becsült üdülőkhöz, de még állami támogatást is kapnak mellé: a kormány idén több mint ötmilliárd forinttal támogatja a gyerekek üdültetését az Erzsébet-táborokban.

Az ügy pikantériája, hogy az ingyen átadott és állami pénzből felújított ingatlanokat 15 év múlva akár el is adhatják. Az alapítvánnyal kötött szerződés ugyanis csak azt írja elő, hogy 15 évig mindenképp meg kell hagyni jelenlegi funkciójában az ingatlanegyüttest, de azután nincs semmilyen kötelezettség.

