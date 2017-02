Rogán és Lázár adósságban, Gyurcsány osztalékban úszik

A kormánytagok közül Seszták Miklós fejlesztési miniszter könyvelhette el a legnagyobb vagyongyarapodást 2016-ban a tavalyi évre vonatkozó vagyonnyilatkozatok szerint. A parlamenti képviselettel rendelkező pártok vezetői közül pedig a Demokratikus Koalíciót irányító Gyurcsány Ferencnek változott a legnagyobb mértékben a vagyoni helyzete: az ellenzéki politikus több mint egymilliárd forintos osztalékot vehetett fel tavaly. A dokumentumokból kiderül, hogy a belügyminiszter megtakarítási portfóliójának értéke több mint százmillió forinttal csökkent. Rogán Antal és Lázár János tízmilliókkal tartozik, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig nem fizetett a szüleinek. Simonka Györgynek jól sikerült a 2016-os év, Farkas Flóriánnak és Mengyi Rolandnak viszont kevésbé.

Éjfél óta elérhető a 199 országgyűlési képviselő és a 13 nemzetiségi szószóló vagyonnyilatkozata. Az elmúlt órákban folyamatosan dolgozta fel a hazai sajtó a dokumentumokat. Ezekből szemezgettünk.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter posztján szerzett 1,1 milliós jövedelmét földbérleti díjakból és osztalékból 12 millió forintos időszakos, erdőgazdálkodóként pedig 3 millió forintos egyszeri bevétellel egészítette ki. A miniszter kilenc pótlap közbeiktatásával sorolta fel a hozzá köthető ingatlanokat, amelyek listája 2016-ban három hódmezővásárhelyi szántóval bővült, összesen több mint 15 hektár nagyságban.

Toplisták A Direkt36 összesítése szerint a legnagyobb tartozása a fideszes Győrffy Balázsnak van (257 700 ezer forint). Őt Gyurcsány Ferenc követi 61 733 797 forinttal, majd következik Bánki Erik (Fidesz) 56 000 000 forinttal, Rogán Antal 45 867 804 forinttal és Becsó Zsolt (Fidesz) 30 500 000 forinttal.

A politikusnak így már egyebek mellett 14 saját szántója van, miközben továbbra is felerészben tulajdonolja hódmezővásárhelyi házát. A Miniszterelnökség vezetője 2016-ban vásárolt egy 2013-as évjáratú Mercedes-Benz V osztályú gépkocsit, továbbá műtárgyakat is. Kötvényeinek értéke 42 millióról 30 millió forintra csökkent, miközben korábban nem jelzett készpénzállománya 14,2 millió forint lett, életbiztosítása maradt 6,8 millió, törzsrészvényei értéke pedig 6 millió forint. A miniszter 10 millió forinttal 35 millió forintra tudta csökkenteni banki hitelét, magánszemélyekkel szembeni tartozása azonban 4 millió forinttal 40 millió forintra nőtt.

Rogán Antal magánszemélyeknek tartozik

A Miniszterelnöki Kabinetiroda élén álló Rogán Antal vagyonnyilatkozatában továbbra is szerepel II. kerületi lakása, ahogyan egy 40 négyzetméter körüli teremgarázs és tároló is. A miniszter megtartotta balatonlellei üdülőjét, valamint szakonyfalui erdőjét és egyéb itt örökölt ingatlanait. A politikusnál 2011 óta tartós bérletben van egy Audi A3, emellett 446 ezer forint megtakarítással rendelkezik. Rogán Antal pénzintézettel szembeni tartozása 1 millió forinttal 27,7 millió forintra csökkent, magánszeméllyel szembeni tartozása azonban 3 millió forinttal 18 millió forintra emelkedett. A politikus nyilatkozata egyéb közlendői között feltüntette: „szabadalmi jog bejegyzés alatt”, ez feltehetően a hírhedt informatikai találmányára utalhat.

Tállai mellékese

Havi több mint félmillió forintos extra jövedelmet kap Tállai András, a NAV elnöki posztját is betöltő gazdasági minisztériumi államtitkár két olyan cégtől, amelyek a honlapjuk szerint adótanácsadással is foglalkoznak – írja a Direkt36. Az egyik a Saldo Zrt., a másik pedig a Kompkonzult Kft. Mindkét cég kapcsán szerkesztői tevékenységet tüntetett fel vagyonbevallásában Tállai. A NAV oldala szerint utóbbi társaság adja ki az adóhatóság hivatalos lapját, az Adóvilágot, amelynek Tállai András a főszerkesztője.

Ezek mellett havi 997 200 forintot keres a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkáraként, és havi 224 363 forintot parlamenti képviselőként.

Százmilliót bukott Pintér Sándor

Pintér Sándor belügyminiszter továbbra is tulajdonosa egyebek mellett egy 155 négyzetméteres, VII. kerületi társasházi lakásnak, a II. kerületben négy lakása van, Siófokon pedig egy 200 négyzetméteres háza. A miniszter megtartotta 1995-ben örökölt Wartburgját, feleségével birtokolt szerteágazó értékpapír-portfóliójának együttes értéke jelenlegi árfolyamon számolva mintegy 300 millió forintot tesz ki, bő 100 millió forinttal kevesebbet, mint az előző évben, miközben a tárcavezetőnek még mindig fennállnak 1 milliárd forintot meghaladó pénzkövetelései. Pintér Sándornak nincs tartozása.

Matolcsy Györgyöt megviselte a válás

A Magyar Nemzeti Bank honlapján január 31-én éjfélkor nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozata szerint 2016-ban nagyon megcsappantak a jegybankelnök tartalékai – írja az Index. A portál cikke szerint Matolcsy Györgynek tavaly még 2,4 millió forint pihent a számláján, más jogcímen fennálló követelése 61 millió forint volt, ehhez képest mára nem maradt semmije.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke 2016. szeptember 15-én Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

A központi bank elnöke megvált a tavaly 43 millió osztalékot termelő Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet százszázalékos tulajdonrészétől is. A jegybanki alapítványoktól sem vesz fel többé jövedelmet, amit tavaly még jótékony célra fordított.

Ami maradt: egy balatonakarattyai ingatlan és 5 millió forintos havi fizetés, amihez még jön évi 495 ezer forint kafetéria és havi 14 forint étkezési jegy, valamint külföldi útjai során 20 ezer forintos napidíjban is részesül.

Farkas Flóriánnak azért nem ment rosszul

A botrányos romaprogramokkal hírekbe kerülő Farkas Flórián tavalyi 15 milliós bank- és magánszemély felé fennálló tartozása idén már csak 12,5 millió, bár az előző vagyonbevallásában szereplő 5 milliós megtakarítása teljesen eltűnt.

Mengyi Roland azt állítja, nem kapott ajándékot

Az Index gyűjtése szerint a vesztegetési botrányba keveredett Mengyi Roland vagyonnyilatkozata egészen unalmas. Két sajóörösi ingatlanban van tulajdona, valamint egy tiszaújvárosi lakásban. Megtakarításai 2 millió forinttal csökkentek, így most 1,7 millión áll a mutató. Érdekesség, hogy Mengyi saját bevallása szerint a képviselői munkával összefüggésben a tavalyi év során egy ajándékot sem kapott.

Mengyi Roland az Országgyűlés plenáris ülésén 2016. december 5-én Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Simonka György 270 milliót fizetett ki egy év alatt

A tavalyi év egyik fideszes botrányhősének egészen jövedelmezően alakult az esztendő, tavaly még 357 milliós adósság nyomta Simonka György vállát, bár csak kezesként – azaz ha a hitel felvevője nem fizet, akkor a fizetési kötelezettség a kezesre hárul. Ehhez képest ez az adósság most 85 millióra csökkent, vagyis egy év alatt 270 millióval – írja az Index.

Mindenesetre Simonka ellen az ügyészség még tavaly ősszel tartozás fedezetének elvonása büntette miatt kezdett el nyomozni, valamint a költségvetési csalás gyanúja is felmerült.

Semjén Zsolt félretett 3 milliót

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes – több miniszterhez hasonlóan – bruttó 1,1 millió forintos havi jövedelemmel rendelkezik, tartozása nincs, megtakarítása pedig több mint 3 millió forinttal bővült. A kereszténydemokrata politikus ingatlanvagyona nem változott: továbbra is két II. kerületi ingatlan felét, valamint egy balatonfenyvesi üdülő haszonélvezeti jogát birtokolja.

Szijjártó Péter nem fizetett a szüleinek

A külgazdasági és külügyminiszter különböző formában meglévő megtakarításainak összértéke 1 millió forinttal mintegy 4 millió forintra emelkedett, szüleivel szemben fennálló 30 millió forintos tartozása nem csökkent. Szijjártó Péter ingatlanvagyona változatlan: a tárcavezető egy dunakeszi házzal rendelkezik, emellett megtartotta tulajdonrészét három balatonedericsi és egy győri ingatlanban.

Varga Mihály bevásárolt állampapírból

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter továbbra is résztulajdonos két II. kerületi lakóházban, ahogy két karcagi telke is megmaradt. Államkötvény-vagyonát 3,1 millióról 4,2 millió forintra növelte, 1,1 millió forint értékű befektetési jegyeinek értékesítése mellett. A tárcavezető hiteltartozása 6,7 millióról 4,5 millió forintra apadt.

Seszták Miklósnak jól ment az ügyvédi irodája

A fejlesztési minisztériumot vezető Seszták Miklós tárcavezetői illetménye mellett 61 millió forintos bevételre tett szerint ügyvédi irodájából. Megtakarításait 35 millió forinttal tudta növelni, összértékük így meghaladja a 270 millió forintot. A politikus megtartotta három kisvárdai ingatlanát, amelyek mellett birtokol még egy budapesti, XIII. kerületi lakást, egy továbbinak pedig felerészben haszonélvezője. Seszták Miklós magánszeméllyel szembeni tartozása továbbra is 3 millió forint.

Sok kiadása lehetett Balog Zoltánnak

Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének megtakarításai megközelítőleg 4 millió forinttal csökkentek. A nyilatkozatban ezúttal sem szerepel tartozás, ugyanakkor ezúttal is megtalálható benne egy XIII. kerületi lakás és négy bükkszentkereszti ingatlan.

Egyre többet olvas Fazekas Sándor

A földművelésügyi miniszter nyilatkozatában az egyetlen változást az jelenti, hogy a tárcavezető 200 könyvvel immáron 7000 kötetesre bővítette könyvtárát. Fazekas Sándor emellett megtartotta karcagi családi házát és szántóit, továbbá IX. kerületi lakását és 2007-ben vásárolt Toyota Corolláját.

Simicskónak megvan a 2009-es Fordja

Simicskó István honvédelmi miniszter nevén még mindig nincs ingatlan, megvan azonban még neki 2009-ben vásárolt Ford Focusa. Megtakarításainak teljes értéke ezzel egy időben 10,5 millióval 49,5 millió forintra csökkent.

Kilencmillió forinttal áll jobban Trócsányi László

Trócsányi László igazságügyi miniszter hivatali fizetését 910 ezer forintos oktatói és kutatói jövedelemmel egészíti ki. A miniszter euróban tárolt megtakarításainak összértéke mintegy 9 millió forinttal növekedett, ingatlanvagyona azonban változatlan: egyebek mellett egy budapesti, XII. kerületi, 260 négyzetméteres ház résztulajdonosa, és van a fővárosban egy 68 négyzetméteres lakása is felerészben.

Gyurcsány Ferenc százmilliói

Gyurcsány Ferenc, a DK elnökének független képviselőként havi 750 ezer forintos jövedelme van, vagyonnyilatkozata szerint tavaly emellett 1,2 milliárd forint osztalékot is felvett az Altus Portfólió Kft.-ből, amely kizárólagos tulajdonában áll. Az ellenzéki politikus 2015-ben 74 millió, 2014-ben pedig 169 millió forintos osztalékfelvételről számolt be az Altus Befektetési Zrt.-től. A volt kormányfő emellett közölte azt is, hogy 215 ezer forint tiszteletdíjat vett fel a Fundacja Europejski Instytuttól.

A DK vezetőjének tulajdonában továbbra is egy 50 négyzetméteres pápai lakás és a feleségével 2009-ben vásárolt, több mint 3000 négyzetméteres telken lévő, 267 négyzetméteres kötcsei ingatlan áll, amelyet tavaly 61,7 millió forintos hitel terhelt, 1,4 millió forinttal kevesebb az előző évinél.

Kósa vett egy BMW motort

Kósa Lajos, a Fidesz képviselőcsoportjának vezetője – a többi frakcióvezetőhöz hasonlóan – havi 1,3 millió forintos jövedelemre tesz szert, és továbbra is felerészben tulajdonosa egy 300 négyzetméteres debreceni családi háznak, valamint résztulajdonosa egy budakeszi üdülőnek. A kormánypárti politikus 2015-ben 2,5 hektár szántót örökölt Szamosszegen. Autója változatlanul egy tartós bérletben lévő Mercedes Viano, ami mellé tavaly vett egy BMW GT 650 C típusú motort. Továbbra is megvan 2007-ben vásárolt orrkiülős motorcsónakja, amelyet negyedrészben birtokol.

A Fidesz frakcióvezetőjének 2,4 millió forintos megtakarítása van, pénzintézeti tartozását 1,4 millió, magánszemélyekkel szembeni tartozását 2 millió forinttal csökkentette, így 11,5 illetve 17 millió forinttal adós.

Tóth Bertalan 20 millióval tartozik

Tóth Bertalannak, az MSZP frakcióvezetőjének két pécsi társasházi lakásban, egy nagykozári erdőben, továbbá két, szintén pécsi beépítetlen területben van tulajdonrésze, miközben a fővárosban a XI. kerületben bérel egy 110 négyzetméteres albérletet. Az ellenzéki politikus keresetét 300 ezer forintos bérbeadásból származó jövedelemmel egészíti ki, emellett egy 1,2 millió forint névértékű életbiztosítással és 5 millió forint készpénzzel rendelkezik, továbbá 3 millió forint egyéb követelése is van. Tóth Bertalan 23,3 millió forintos hiteltartozást is feltüntetett.

Volner Jánosnak alig van valamije

A Jobbik képviselőcsoportját vezető Volner Jánosnak ingatlanja és gépjárműve sincs, forintban és euróban tartott megtakarításainak összértéke meghaladja a 6 millió forintot. A politikusnak nincs tartozása, emellett feltüntette, hogy a Magyar Gárda Pest megye Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. tagja.

Nincs autója Harrach Péternek

Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője az előző évekhez hasonlóan egy zuglói társasházi lakásnak, egy 83 négyzetméteres tahitótfalui háznak, egy budakeszi zártkertnek, valamint egy Kisnémediben található erdőnek a résztulajdonosa. Autója és egyéb értékes ingósága nincs a kormánypárti politikusnak.

Kétéves kocsival jár Schmuck Erzsébet

Schmuck Erzsébetnek, az LMP februárban távozó frakcióvezetőjénak a IX. kerületben van egy 57 négyzetméteres lakása és egy 120 négyzetméteres háza a borsodi Szuhafőn. Az ellenzéki képviselő 2014-ben vásárolt egy Kia Ceed gépkocsit, egymillió forintos banki követelése mellett 5,2 millió forintos önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítása is van.

Fodor Gábor '87-es Ford Orionja

Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke, független képviselő változatlanul egy 60 négyzetméteres zuglói társasházi lakás felét tudhatja magáénak, továbbá egy balatonmáriafürdői üdülőben és egy gyöngyösi családi házban is hasonló tulajdonrésze van. A politikus 2015 óta egy használt Skoda Superbet lízingel, és a birtokában van egy 1987-es Ford Orion is, amit örökléssel szerzett. A liberálisok vezetőjének 3,8 millió forintos megtakarítása van, miközben tartozása nincs.

Áder hatmilliója

Áder János köztársasági elnök 2016-ban több mint 6 millió forinttal növelte megtakarításai összértékét az előző évi mintegy 4 millió forintos vagyongyarapodás után. Kizárólag köztársasági elnöki tisztségéből eredően tesz szert jövedelemre, euró alapú életbiztosításának értéke idén 6500 euróval (mintegy 2 millió forinttal) növekedett, jelenlegi értéke pedig így alig kevesebb mint 117 ezer euró (36 millió forint).

Emellett tavaly megduplázta forint folyószámláján 2015-ben vezetett 4,6 millió forintos megtakarítását. Tartós befektetési értékpapírszámláján ugyanakkor továbbra is mintegy 2,5 millió forintot tárol, befektetési jegy formájában pedig még mindig 28 ezer euróval és kevesebb mint 3 ezer amerikai dollárral rendelkezik (utóbbi kettő összértéke mintegy 9,5 millió forint). Megtartotta két éve vásárolt, egymillió forint értékű Prémium államkötvénycsomagját is.

Továbbra is két ingatlan résztulajdonosa: egy II. kerületi 135 négyzetméteres társasházi lakás felét és egy kisoroszi 75 négyzetméteres családi ház negyedét birtokolja, előbbit 2002-ben, utóbbit 2005-ben vásárolta. 2016-ban sem tartott igényt saját autóra, és más nagy értékű ingóságról sem számolt be vagyonnyilatkozatában, ugyanakkor idén is megjegyezte, a diplomáciai kapcsolattartás keretében ajándékokhoz jut.

Orbán Viktor kormányfő kedd este a Miniszterelnök.hu-n hozta nyilvánosságra vagyonnyilatkozatát. Ennek részleteiről itt olvashat.