Románok mentettek a magyar autópályán

Egyelőre nem teljesen világos, hogyan kerültek román mentőegységek az M43-as autópályán történt baleset helyszínére. Annyi kiderült, hogy a balesetet szenvedett román egyik utasa tárcsázta a romániai mentőket.

Nemcsak a magyar hatóságok, hanem román társszerveik is részt vettek az M43-as autópályán történt szerdai tömegbaleset mentési munkálataiban. A hazai szerveknél arról érdeklődtünk, hogyan kerültek egy magyarországi baleset helyszínére román mentőegységek, azonban meglepő tanácstalansággal találkoztunk. Csak a katasztrófavédelem adott érdemi információt. Mukics Dániel helyettes szóvivő portálunknak megerősítette, nem kértek segítséget a társszervektől, vagyis nem ők riasztották a román hatóságokat, de később kapcsolatba léptek velük. Elvben egy másik ország mentőegységei akkor lépnek, ha erre az érintett állam szervei részéről hivatalos felkérést kapnak. Léteznek emellett regionális együttműködési megállapodások is, mint amilyet Magyarország és Románia is kötött – egy ilyen szerződés megléte azonban még nem jelenti azt, hogy a megkülönböztető jelzéseket használó járművek és egységek mindenféle egyeztetés nélkül szabadon beavatkozhatnak a másik állam területén.

Az természetesen fontos előrelépés, hogy baj esetén immár a szomszédos országok mentőegységei is tudnak segíteni egymásnak, a hazai szervek tanácstalansága azonban meglepő. Hiába érdeklődtünk ugyanis az érintett szerveknél, kikkel egyeztettek pontosan a románok és milyen protokoll vonatkozik az ehhez hasonló esetekre, nem tudtunk meg érdemben semmit.

A román hatóságoktól ellenben perceken belül választ kaptunk.

A szerencsétlenül járt autóbusz egyik román utasa értesítette központjukat, felhíva a 112-es segélyhívót. Bár a magyar oldalon tartózkodott, telefonja a román hálózatot használta, így hívása is a határ túloldalán futott be. Az Arad megyei katasztrófavédelem szóvivője, George Plesca őrnagy a Magyar Nemzetet arról tájékoztatta, a riasztást követően a helyszínre indultak egységeik, miközben egyeztettek a Csongrád megyei katasztrófavédelemmel. Később Temesvárról is indítottak mentőautókat. A szóvivő tájékoztatott arról is, hogy Magyarország és Románia között határon átnyúló segítségnyújtási egyezmény van életben – jelentette kolozsvári tudósítónk, Rostás Szabolcs.

Kapcsolatfelvétel tehát volt, a mentőegységek mindkét oldalról profin dolgoztak, ám az ügynek idehaza még sincs gazdája.

Kérdéseinkkel falakba ütköztünk

Az Országos Mentőszolgálat egyáltalán nem válaszolt megkeresésünkre. Pedig érdemes volna tisztázni, hogy a magyar mentők hivatalosan kértek-e segítséget a román társszervektől, és hogy milyen protokoll alapján léphettek be magyar területre a román egységek. Az országok közötti segítségnyújtási egyezmény alapján elképzelhető, hogy a román mentősök azért vonultak ki a Csongrád megyei helyszínre, mert mentőállomásuk közelebb volt a balesethez. De valakinek akkor is intézkednie kellett, hogy átléphessék az államhatárt s használhassák a baleset miatt amúgy már az átkelőtől lezárt utat. A tömegkarambol a határtól mindössze egy kilométerre történt, így a románok a viszonylag közeli Arad térségéből küldtek három rohammentőt és három mentőautót, illetve az aradi katasztrófavédelem egységei is besegítettek.

Kerestük az ügyben az Országos Rendőr-főkapitányságot, hogy megtudjuk, milyen hatósági eljárás vonatkozik egy megkülönböztető jelzést használó mentőautóra a határátlépésnél, de kérdésünkre egyelőre nem kaptunk választ. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az ORFK után a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot is megkerestük, de az ügyeletes szóvivő sem tudott semmilyen tájékoztatást adni az ügyben.

Négyen haltak meg a karambolban

A balesetben négy ember a helyszínen meghalt, tizenhárom sérültet pedig kórházba szállítottak. Két román kamion, két kisteherautó, egy román busz és két bolgár kisteherautó ütközött össze, a halálos áldozatok közül kettő török, egy bolgár, egy pedig román állampolgár, hat román sérültet vittek a szegedi és makói kórházakba – számolt be a délelőtt folyamán a távirati iroda az eseményekről. Magyar részről Csongrád és Békés megyéből siettek mentők a helyszínre, emellett öt városból hét tűzoltóegység is érkezett. Egy román szemtanú beszámolója szerint a magyarországi egységek is hamar a helyszínre értek.