Ron Werber: Hiteles politikus kell

A magyar választók már torkig vannak a politikusok üzeneteivel. A kérdések kérdése, hogy lesz-e olyan politikai szereplő, akit elég sok választó erősnek tart – erről beszélt a 168 Órának az izraeli kampányguru, Ron Werber. Szerinte „olyan emberre van szükség, aki hiteles, akinek van gyakorlati tapasztalata, vezetői kvalitásai, és akinek megvan az a különleges képessége, hogy reményt keltsen, az emberek igazi bizalmat érezzenek iránta”. A korábban az MSZP-nek is dolgozó, itthon a negatív kampányt lényegében meghonosító szakember szerint ilyen ember Botka László. A szakértő úgy látja, ha a szocialista politikus jó kampánymunkát végez majd, akkor esélye van arra, hogy a választók többségének miniszterelnök-jelöltje legyen. A kampányguru beszélt arról is, hogy a miniszterelnök egyes megnyilvánulásai alapján a kormánypártok tarthatnak a Jobbiktól. – Ha egy kormánypárt bárhol is így provokál, az a gyengeség jele – mondta annak kapcsán, hogy Orbán Viktor az Országgyűlés ülésén utalt a Vona Gábor Jobbik-elnök szexuális beállítottságát firtató pletykákra.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 10.