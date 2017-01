Rovásírás iránt érdeklődik a kormányzat

Országszerte arra utasították az iskolaigazgatókat, haladéktalanul írják meg, hány gyermek tanul rovásírást választható tantárgyként vagy szakkör keretében az általános iskolákban – értesült több forrásból is a Magyar Nemzet. A kérés a Klebelsberg Központtól (KK) érkezett, méghozzá igen rövid határidővel. Bár csak e hét szerdán késő délután küldték körbe az erről szóló e-mailt, az intézményvezetőknek legkésőbb csütörtök reggelig kötelező volt adatot szolgáltatniuk az intézményvezetőknek. Lapunknak egy budapesti iskolaigazgató arról beszélt, korábban még sosem kért rovásírással kapcsolatos adatszolgáltatást a KK, így meglepte a kérés.

hirdetés

A Magyar Nemzet megkereste az állami fenntartót, hogy megtudjuk, mi okból érdeklődnek kiemelten a rovásírás iránt, és miért volt szükség ilyen szoros határidő megadására. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az adatgyűjtés hátterében az áll-e, hogy a kormányzat esetleg szeretné a jövőben kiemelten támogatni, népszerűsíteni a rovásírás-tanulást, ám lapzártánkig egyetlen kérdésünkre sem kaptunk választ.

hirdetés

Mint ismert, a Magyar Nemzet korábban elsőként számolt be arról, hogy a KK (korábbi nevén Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, vagyis Klik) például aziránt is érdeklődött tavaly nyáron az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) utasítására, hogy hány „migráns” tanuló járt az intézményekbe. Hogy ez pontosan mit jelentett, azt lapunk közérdekűadat-igényléssel kényszerítette ki az Emmitől. A tárca akkor azt közölte, hogy a menekültválság hatására kérte be a migráns tanulók létszámát, migránsnak pedig általánosságban az számított, aki nem turizmus céljával érkezett az országba, és nem volt magyar állampolgár. Kérdésünkre, hogy érheti-e retorzió azt az iskolaigazgatót, aki megtagadta az érintett diákokról szóló adatszolgáltatást, úgy reagáltak: „munkaköri kötelezettség a munkáltató utasításait teljesíteni, és az, hogy alkalmaznak-e szankciót, a munkáltató mérlegelésétől függ. Ebből kiindulva pedig jelen esetben is megvan az elvi lehetőség arra, hogy az intézményvezetőknek, akik kevesebb mint fél nap alatt nem gyűjtötték össze diákjaik rovásírás-tanulási szokásait, számolniuk kell a következményekkel.”

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 14.