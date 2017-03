Saját beosztottjai hamisították meg Orbán beszédét

Kovács Zoltán kormányszóvivő a csütörtöki Kormányinfón kérdésre közölte: Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évadnyitóján elhangzott beszédében nem beszélt etnikai ügyekről a feltétel nélküli alapjövedelemmel összefüggésben, hanem kulturális homogenitást emlegetett.

Márpedig a kormany.hu-n fellelhető szöveges és videós anyagok, valamint az állami hírügynökség beszámolója szerint Orbán Viktor február 28-án (idézzük) „kiemelte továbbá az újraiparosítást – rámutatva a magyar buszgyártás újjáélesztésére vonatkozó kísérletre –, a mezőgazdaság megújítását, valamint a munkaalapú gazdaság megteremtését. Ezzel összefüggésben kritizálta a munkavégzés nélkül járó alapjuttatásra vonatkozó elképzeléseket. »Magyarországnak az etnikai viszonyai is bonyolultak, tehát ez nem egy olyan egyszerű kérdés«, de mind az ország adottságai, mind a munkaalapú versenyképesség logikájából tekintve »ez egy teljességgel elképzelhetetlen program« – mondta a kormányfő.”

Az Orbán-beszédről szóló beszámoló a kormany.hu-n

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője igyekezett feloldani az ellentmondást egy szűkszavú közleménnyel, mely szerint „a kormany.hu és a miniszterelnok.hu oldalon elírás történt az Orbán Viktor miniszterelnök kamarai beszédét tartalmazó leiratban, a hibát haladéktalanul kijavítjuk, minden érintettől elnézést kérünk”. Egyrészt ez cikkünk írásakor még nem történt meg, de ez a kisebbik hiányosság Havasi érvelésében. A nagyobbik, hogy a kormany.hu-n a kormányfői beszédről készült videó is ott virít, amelyből tisztán hallható a fentebb is idézett szövegrész, meg az is, amikor Orbán azt mondja: meg kell őrizni az etnikai homogenitást, mert a túl nagy keveredés bajjal jár.

Sajnos úgy tűnik, Havasi úr ezúttal nem mondott igazat. Hanem jó sajtósként igyekezett menteni a menthetőt, de eközben véletlenül saját főnökének, az ország miniszterelnökének a beszédét tulajdonképpen meghamisította. A jelek szerint az etnikai homogenitás vagy az arra történő célozgatás, hogy bizonyos etnikumú polgárok miatt nem lehet feltétel nélküli alapjuttatásokat bevezetni, csak Orbán Viktor közvetlen beosztottjainak kínos, magának Orbánnak nem.

Eközben meglepő helyről védték meg a miniszterelnököt: az Orbánt korábban kifütyülő Ungváry Krisztián szerint is bajt okoz a túl nagy keveredés. „Szapulják a miniszterelnököt, de most szerintem igazságtalanul” – írta Facebook-oldalán Ungváry Krisztián. A történész szerint Orbán legutóbbi beszédében kiemelte a jelenlegi diverzitás értékeit, amelyeket megőrzendőnek tart, és nem arról beszélt, hogy csak magyaroknak kellene itt élniük.

„Én sem szeretnék olyan állapotokat, amelyek ma Lille vagy Marseille utcáin tapasztalhatóak, és nem szeretnék csadoros-burkás nőket látni az utcán, mert az a véleményem, hogy az a kultúra, ami emögött van, nem kompatibilis a keresztény-európai civilizációval” – írta Ungváry. A történész szerint nemcsak ebben, de a közmunkaprogram elvi szükségességében és a déli határkerítés felhúzásában is igaza volt a miniszterelnöknek. „Nem lehet hitelesen kritizálni ezt a rendszert addig, amíg mindent visszautasít az értelmiség egy része zsigeri alapon” – zárta a posztját.

