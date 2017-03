Savköpő menyéteket is bevet a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

A Liberálisok, a Fidesz, és az MSZP-DK-P-ÖZE jelöltjei mellett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is jelöltet indít a zuglói időközi választáson.

„Végre itt a tavasz, gondoltuk, ideje megnyerni egy választást. Zugló pedig egész közel van” – ezzel a kísérőszöveggel osztotta meg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Facebookon a zuglói választási bizottság határozatát, ami jelölőszervezetként fogadta el a pártot az időközi önkormányzati választáson.

A Karácsony Gergely által vezetett kerületben azért írtak ki időközi választást, mert 2016 januárjában eltűnt, és azóta sem került elő a kerület egyik szocialista képviselője, Sápi Attila, mandátuma pedig most januárban szűnt meg. Az időközi választáson külön indul a Magyar Liberális Párt és a Fidesz, az MSZP, a DK, a Párbeszéd és az Összefogás Zuglóért Egyesület viszont közös jelöltet állított Bitskey Bence személyében.

Az MKKP elnökétől, Kovács Gergőtől megtudtuk, hogy a jelöltet hivatalosan hétfőn mutatják be, de annyit azért elárult, hogy egy debreceni illetőségű állampolgárt indítanak, akinek az tetszett meg, hogy a jelek szerint akár egy évig is elkerülheti a munkahelyét. A fő kampányígéret is ez a szokásos ingyensör mellett: mivel az emberek nem szeretik a politikusokat, ő megígéri, hogy megválasztása esetén lehetőség szerint nem fog Zuglóba menni. Néhány dolgot azonban szívesen elvinne Zuglóból Debrecenbe.

A kampány során most jobban szeretnék védeni a plakátjaikat: ehhez savköpő menyétek alkalmazására is gondoltak. A zuglói választáshoz nem vesznek igénybe közösségi finanszírozást, viszont a párt egyéb ötleteire – például a felcsúti űrállomásra és a padfestésekre – hamarosan elkezdenek gyűjteni. Kovács Gergő szerint nem probléma, hogy közben a kormány Gyulaházán „space-központ” építésére különített el összegeket, mivel az országnak szerinte az a jó, ha több űrállomást is építünk. Szerinte például elgondolkodhatnánk a Neptunusz kolonizálásán.