Schiffer: lejárt szavatosságú játék a ballib oldalon

Gyurcsány Ferenc már-már szimpatikussá válik, Botka László hiteltelen. Majtényi László helyett mást kellett volna jelölnie az ellenzéknek köztársasági elnöknek. A Momentum pedig egy új generációs neoliberális kezdeményezés – nyilatkozta Schiffer András, a Lehet Más a Politika (LMP) volt társelnöke a Figyelőnek.

„Ha tovább folytatják ezt a lejárt szavatosságú játékot a ballib oldalon, amelybe be akarják időnként vonni az LMP-t, a Jobbikot és az új pártcsoportosulásokat is, a végén még harmadjára is kétharmaddal ajándékozzák meg Orbán Viktort” – jelentette ki Schiffer András a Figyelőnek adott interjújában utalva arra, hogy nem foglalkoztatják azok a találgatások, hogy éppen ki lesz a balliberális oldal kormányfőjelöltje vagyis éppen, kivel bohóckodnak a pártok.

Vannak ugyanis olyan találgatások, hogy Botka esetleges visszalépésével Majtényi László lenne a balliberálisok miniszterelnökjelöltje. A héten azonban Majtényi – a Hír TV Egyenesen című műsorában – Kálmán Olgának egyértelműsítette, hogy nem vállalkozna arra, hogy az őt támogató politikai erők miniszterelnök-jelöltje legyen.

Az LMP volt társelnöke szerint Botka László tökéletesen hiteltelen figura. Schiffer úgy látja, annak ellenére, hogy Botka a programhirdetésén baloldali pontokat is megfogalmazott, polgármesterként ugyanolyan szegényellenes politikát folytat, mint a Fidesz országosan. Ugyanakkor szinte már-már szimpatizál Gyurcsány Ferenccel, mert az utóbbi hetekben azok támadják a leghevesebben, akikkel a legnagyobb egyetértésben került hatalomra és kormányozta az országot.

Schiffer szerint Majtényi László – a lap megfogalmazásában a balliberális holdudvar tagja – nem volt a legjobb ellenzéki választás államfőjelöltnek, az LMP nem tudott jól dönteni a támogatásának kérdésében. Áder János köztársasági elnökről szólva kifejtette, hogy államfői tevékenysége közepest érdemel.

A Momentum Mozgalom felbukkanásáról, illetve a szervezet és az LMP közötti esetleges hasonlóságokról Schiffer azt mondta: rengeteg hibájukkal és esetlegességükkel ugyan, de annak idején ők konkrét elképzelésekkel álltak a nyilvánosság elé, emiatt meg is kapták, hogy túl bonyolultak. Szerinte „az LMP rendszerkritikusságával, globalizációkritikus, zöld felfogásával szemben a Momentum egy új generációs neoliberális kezdeményezés”.

A Figyelő kérdésére, miszerint visszatérne-e az LMP élére Schiffer leszögezte, hogy 2019-ig semmiképp sem kíván visszatérni, ellenben hangsúlyozta, hogy a párt körül meg kell teremteni egy szellemi erőteret, amely a rendszerkritikus pártoknak megteremti a szellemi hátországot konferenciákkal, háttérintézményekkel. Mint mondta, baloldalinak tartja magát, de az MSZP-SZDSZ-utódpártokkal sosem lesz egy oldalon, hisz azok a neoliberális technokraták baloldalira festve.