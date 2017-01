Segédanyag készült a trauma feldolgozásához

A veronai tragédia híre sokkolta az országot. A tizenhat halálos áldozatot követelő buszbaleset túlélőinek hosszú hetekre lesz szükségük ahhoz, hogy feldolgozzák a borzalmakat. És azoknak is, akik elvesztették hozzátartozójukat, legféltettebb kincsüket, a gyermeküket. A családtagokkal és túlélőkkel jelenleg is pszichológusok foglalkoznak, ugyanakkor egy egész országnak, köztük a diákoknak is fel kell dolgozniuk a tragédiát. Ebben segíthet az a segédanyag, amely fogódzót nyújthat a tanároknak abban, hogyan beszéljenek diákjaikkal a balesetről.

A segédanyagot Kiss Kinga klinikai gyermekszakpszichológus és Révész Renáta Liliána pszichológus, gyásztanácsadó állította össze és juttatta el az iskolák részére. A pdf itt olvasható el. Szerkesztőségünk egy középiskolai tanártól kapta meg a szöveget, amely négy célt emel ki.

Korábban írtunk arról, hogy a legfontosabb, hogy a túlélők a tragédia után azonnal elkezdjék megemészteni az átélteket, akár egyéni, akár csoportos foglalkozáson. Mielőbb megtörténik ez, annál jobban csökkenthető a poszttraumás stressz szindróma kialakulása. Ez esetünkben már megtörtént, a gyermekekkel és a szülőkkel külön-külön beszélgettek a szakemberek.

Meg kell akadályozni azt, hogy a gyermekek befelé forduljanak, elszigetelődjenek, és magukba zárják a témát. A szakértők szerint a szorongást és a megnövekedett halálfélelmet csökkenteni kell. A pszichológusok felhívják a figyelmet a méltó megemlékezés fontosságára és arra is, hogy a tanárok mintát adjanak a gyermekek kezébe, hogy miképp gondoljanak a tragédia áldozataira. Negyedrészt pedig rendkívül fontos a gyász és a veszteség témájának csoportos feldolgozása.

Konkrétumok említése nélkül javasolja a segédanyag az autópályán történt baleset felidézését. Emellett a szöveg azt emeli ki, hogy a diákok és tanárok beszéljenek a tragédia hőseiről, valamint a tragédiában helytálló diákok és tanárok közös erőfeszítéséről.

A szakemberek azt is fontosnak tartják, hogy a gyermekek és a tanárok beszéljenek arról, mennyire nagy kincs az élet és annak apróbb örömei, ezzel a baleset túlélői és a diákok is legyenek tisztában. A pszichológusok ezzel egy időben azt is hangsúlyozzák, hogy a gyászról és a veszteségről is szót kell ejteni, rákérdezve arra, hogy a diákok életük során milyen veszteséggel szembesültek. Szakértők szerint a tanároknak azt is el kell magyarázniuk, hogy a gyász vagy a veszteség feldolgozása sokféle lehet. Nem árt azt is megjegyezni, hogy a tragédiát követően lehetnek olyanok, akik magukba fordulnak, elszigetelődhetnek – hívják fel a tanárok figyelmét a pszichológusok.