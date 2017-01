Semmi sem lesz az előválasztásból?

Újabb zűrzavart okozott és döntéskényszerbe hozta az MSZP-t Botka László hirtelen, előre senkivel sem egyeztetett karácsony előtti miniszterelnök-jelölti bejelentkezése. Habár Szeged polgármestere másfél évvel ezelőtt még harcos támogatója volt az előválasztásnak, mostanra álláspontja megváltozott. Olyannyira, hogy szerepvállalásának egyik feltételéül éppen azt szabta, hogy másfajta – egyébként nehezen meghatározható – módszerrel válasszák ki a 106 egyéni választókerületi jelöltet. Ez viszont élesen szembemegy a szocialisták eddigi kommunikációjával, hiszen elnökségi döntésük van arról, hogy támogatják az előválasztást az egyéni jelöltek és a miniszterelnök-jelölt kiválasztásakor. Ezt az ellentmondást pedig az MSZP vezetése sem oldotta fel: a hivatalos közlés szerint támogatják Botkát és az előválasztást is.

hirdetés

A kialakult káoszt az idő is megoldhatja, hiszen hiába hangoztatták a baloldal szereplői hónapokon keresztül az előválasztás szükségességét, fontosságát és előnyeit, nagyon úgy tűnik, hogy végül semmi sem lesz belőle. A Magyar Nemzet forrásai korábban sem fűztek túlságosan nagy reményeket ahhoz, hogy ezt össze tudják hozni, mára pedig a kevés optimizmus is elfogyott. Több alapkérdésben is egészen máshogy gondolkoznak a baloldali pártok, ráadásul a feloldhatatlannak látszó ellentétek miatt mindenki a másikat okolja. Pedig lassan dönteniük kellene, különben kifutnak az időből.

Az előválasztást elsőként és leghangosabban felvető, Karácsony Gergely fémjelezte Párbeszéd éppen tegnap mutatott be egy anonim, internetes előválasztási rendszert, ami szerintük alkalmas lenne arra, hogy lebonyolítsák a folyamatot. Habár ezt nagyon erőltetik, éppen ez az a módszer, amit partnereik nem fogadnak el. Az MSZP legalábbis semmiképpen. A szocialisták előválasztási koncepciójának egyik sarokpontja ugyanis az, hogy személyesen lehessen voksolni egy előzetes regisztráció után. Ennél a résznél azért belecsempésztek a baloldal többi, főként Budapesten létező kis pártjának – úgymint a Párbeszéd vagy az Együtt – egy nehezen megugorható feltételt is, a szavazóköri bizottságokba ugyanis szerintük az előválasztáson részt vevő összes pártnak delegálnia kellene tagokat, azonos arányban.

Van egy másik alapvetése is az MSZP koncepciójának, mégpedig, hogy a pártok közös országos listát állítsanak. Azonban ennek is van ellenzője, mégpedig az Együtt. Szigetvári Viktorék abba belemennének, hogy az egyéni jelölteket előválasztáson válasszák ki, de külön országos listát szeretnének. Ez egyébként már csak azért is érdekes, mert ahhoz, hogy listájuk legyen – a választási törvény értelmében – kilenc megyében és Budapesten összesen 27 saját egyéni jelöltjük kell hogy legyen. Vagyis vagy megnyernek ennyit az előválasztáson – ez azért erősen kétséges –, vagy a közösen kiválasztott jelöltekkel szemben indítanak valakit.

Az előválasztást elviekben támogatja a Demokratikus Koalíció (DK) is, ám náluk a témát gyanús csend övezi, eddig semmi konkrétumot nem mondtak arról, hogy mit és hogyan szeretnének. Ráadásul most ürügyet is találtak arra, hogy hallgassanak. Botka László bejelentkezése után ugyanis felismerve, hogy az MSZP önellentmondásba keveredett, azt közölték, először a szocialisták tisztázzák álláspontjukat a szegedi polgármesterrel és az előválasztással kapcsolatban.

hirdetés

Bár az is igaz, hogy a DK sem teljesen egységes. Míg Gréczy Zsolt szóvivő még szerdán is az MSZP egymásnak homlokegyenest ellentmondó lépéseit sorolta és válaszokat várt, Niedermüller Péter már sokkal enyhébb hangot ütött meg. A Hír TV Magyarország élőben című műsorában arról beszélt, hogy Botka László mögött ott van az a politikai tapasztalat, az az intellektuális képesség, hátország, ami őt alkalmassá teszi.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 07.