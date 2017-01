Sokan nem tudják megfizetni a védettséget

Mélyen a pénztárcájába kell nyúlnia Magyarországon annak a szülőnek, aki az összes ajánlott, ám kizárólag térítés ellenében igénybe vehető oltást szeretné beadatni gyermekének. A végösszeg akár 287 ezer forint is lehet – tudta meg a Magyar Nemzet. Ezt azonban a legtöbb szülő nem engedheti meg magának, így sok esetben rendkívül alacsony az átoltottság az országban. Pedig egyes betegségek gyakori előfordulása és komoly szövődményei miatt nagyon is indokolt lenne az oltás.

Jelenleg az ajánlott oltások csoportjába tartozik a bárányhimlő, a rotavírus, a kullancs által okozott agyvelőgyulladás (kullancs-encephalitis), a Hepatitis A, a fertőző agyhártyagyulladás (Meningococcus C és B) és bizonyos életkor után a HPV elleni vakcina is.

Lapunknak Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke elmondta: az utóbbi időben komoly figyelmet kapott fertőző agyhártyagyulladás elleni Meningococcus B és a januártól 2 éves kor alatt ingyenes Meningococcus C elleni vakcinát egyéves kor alatt is megkaphatják a csecsemők. Előbbi borsos áráról többször is írtunk már, ez egy kisgyermek esetében ugyanis 108 ezer forintba kerül, mivel 12 hónapos kor előtt négy vakcinára van szükség. Később elegendő két oltás is, de a gyermekorvosok szerint nem érdemes olyan sokáig várni, mert a statisztikai adatok szerint 4–12 hónapos kor között regisztrálják a megbetegedések felét.

Súlyos a végösszeg

Kifejezetten csecsemőkorban, hat hónapos korig adható a rotavírus elleni vakcina is, ennek ára 39 ezer forint körül mozog. A két hónapos babák már megkaphatják az első oltást, és gyártótól függően két vagy három vakcinára van szükség a teljes védettséghez.

Ezt követheti a 15 hónapos korban beadható bárányhimlő elleni oltás, amelynek ára darabonként 10-11 ezer forint közötti, és két vakcinára van szükség a teljes védettséghez, így ez összesen 20 ezer forintba kerül. Hazánkban az ajánlott oltások közül a szakértők a bárányhimlő elleni vakcina beadását szorgalmazzák a leginkább, hiszen Magyarországon tavaly rekordszámú, 40 853 megbetegedést regisztrált az Országos Epidemiológiai Központ.

A kullancs okozta agyvelőgyulladás elleni védőoltás-sorozatot már később, egy- és kétéves kor között ajánlott elindítani, ebből hármat kell vásárolnia a szülőknek, darabonként tízezer forintos áron. Lényeges, hogy mindhárom vakcinát egy éven belül kell beadni a gyerekeknek, így ezen sem tudnak spórolni a szülők. Emlékeztető oltásra pedig 3 év múlva van szükség.

Ha hároméves korig az összes említett ajánlott kiegészítő oltást beadatják a szülők a gyereknek, az 197 ezer forintba kerül, ezt követheti később a humán papillomavírus (HPV) elleni vakcina. Ez a 7. osztályos lányoknak jelenleg ingyenesen kérhető az iskolákban, és az adatok szerint az érintettek több mint 70 százaléka igényli is a vakcinát. Később azonban fizetni kell érte, méghozzá nem is keveset. Ha valaki idősebb gyermekét szeretné oltatni, azért a kilenckomponensű vakcina esetében akár 84 ezer forintot is fizetnie kell. A kétkomponensű oltás ennél kevesebbe kerül, azért darabonként 15-20 ezer forintot kérnek a patikák, és hármat kell belőle beadatni, így ez „csak” 60 ezer forint.

A Nógrád megyében jelenleg a többeket megbetegítő, fertőző májgyulladást okozó Hepatitis A ellen is lehet kérni védőoltást, ennek ára 2-3 ezer forint körül van, és kettőre van szükség a védettséghez. Ha tehát valakinek az összes oltást ki kell fizetnie, a végösszeg nem kevesebb mint 287 ezer forint lesz egyetlen gyermek esetében.

Sokan túl könnyedén veszik

Erre azonban nem telik minden háztartásban, ezért Póta Györgyöt arról is faggattuk, melyik oltás mennyire népszerű a szülők között. Megtudtuk: a 39 ezer forintos rotavírus elleni oltás esetében kifejezetten alacsony az átoltottság. Ennek oka, hogy ez a drágább oltások közé tartozik, és a szülők egy része úgy gondolja: ha el is kapja a betegséget a gyerek, ez nem egy halálos vírus. Pedig a kiszáradás igenis komoly veszélyt jelenthet. A hasmenéssel, hányással járó járvány miatt évente mintegy kétezer fertőzött szorul sürgősségi vagy kórházi ápolásra. A vírus ellen pedig nem létezik gyógyszer.

A Meningococcus C esetében sok a védett gyermek, hiszen korábban sem volt drága az oltás, támogatással 8400 forintot kellett érte fizetnie a szülőknek. A Meningococcus B azonban már ritkább, ennek borsos ára miatt kevesen adatják be gyermekeiknek.

– Sok szülő azt sem akarja elhinni, hogy a bárányhimlő súlyos megbetegedés lehet, szinte mindenki emlékszik a maga „nem túl vészes” bárányhimlős megbetegedésére. Éppen ezért nem számolnak a súlyos szövődmények kockázatával – mondta Póta György.

Bár a bárányhimlő több tízezer gyermeket betegít meg, a szülők nagy része ezt a védőoltást mégsem preferálja. A tapasztalatok alapján inkább adatják be a hasonló árú (30 ezer forint), kullancs okozta agyvelőgyulladás elleni vakcinát. Az átoltottság azonban még így is alacsony, mindössze 5–15 százalékos, míg a szomszédos Ausztriában a lakosság 80 százaléka kéri a kullancs-encephalitis elleni vakcinát.

A háziorvosok a szabályozás szerint oltásonként maximum 2000 forintot kérhetnek azért, hogy beadják betegüknek a vakcinát, de változó, hogy ki él ezzel a lehetőséggel. Nincs egységes álláspont az orvosok között. Vannak, akik egyáltalán nem kérnek honoráriumot azért, mert oltanak, mások 1000 forintot kérnek, de akad olyan orvos is, aki a maximálisan kapható összeget várja. A pontos díjazásra a rendelőkben írásbeli tájékoztatás hívja fel a figyelmet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 10.