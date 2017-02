Space-központot kap Farkas Bertalan szülőfaluja

Bár csak kiállítóterem építésére pályázott Farkas Bertalan űrhajós kétezer fős szülőfaluja, egy egész Space-központot kap.

A kormány nagy erőkkel vág bele a Felső-Tisza-vidék turisztikai fejlesztésébe: Seszták Miklós NFM-miniszter kedvenc településén, Kisvárdán is több minden épül-szépül, a térség élménykínálata felturbózásának részeként pedig hárommilliárd forintból Space-központ lesz Gyulaházán – írja a Vastagbőr a Magyar Közlöny február 21-i számára hivatkozva.

Hozzáteszi: Gyulaháza egy kétezer fős falu Kisvárdától nagyjából 10 kilométerre, és itt született Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós.

Kiállítóterem építésére pályáztak

A falu polgármestere, Bardi Béla a Szon.hu-val közölte, a múlt év végén már egyeztettek az illetékesekkel, azonban annyira friss a fejlesztést elfogadó határozat, hogy még nem tud konkrétumokról beszámolni a beruházással kapcsolatosan.

Hozzátette: tavaly pályáztak egy kiállítóterem megépítésére azzal a szándékkal, hogy a bezárt Közlekedési Múzeumból a teljes űrrepülés-történeti és a repüléstörténeti kiállítási anyag egy része is Gyulaházára kerüljön. „Elképzelésünket elsősorban azzal indokoltuk, hogy Farkas Bertalan községünk szülötte, valamint hogy már több mint negyed százada látogatható egy hasonló tárlat a településen. Már ekkor felmerült annak a gondolata, hogy jó lenne, ha a NASA Gateway to Space kiállításához hasonló űrkutatási technikai csodák is idekerülhetnének” – jegyezte meg. Mint mondta, nagyon örülnek a lehetőségnek, és bíznak abban, hogy egy óriási érdeklődésre számot tartó turisztikai attrakcióval gazdagodik Gyulaháza.

A NASA Gateway to Space egyébként egy vándorkiállítás, amely 2016-ban járt Magyarországon is. Az érdeklődők a Millenárison 3000 négyzetméteren tanulmányozhatták az űrkutatás történetét, és szimulátorok segítségével belekóstolhattak az űrhajósok életébe is – idézi fel a Vastagbőr.

A turisztikai fejlesztés részeként 700 méteres üveghíd épül majd Sátoraljaújhelyen 2,5 milliárd forintból.