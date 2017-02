Svédországba csempészett gyógyszert két bezáratott patika

Ismét lebukott, és elvesztette engedélyét két, egymással együttműködő patika, amelyek Svédországba értékesítettek több millió nyugtató-szorongásoldó tablettát. Tevékenységük már a hazai betegellátás biztonságát is veszélyeztette. Az ügyben jelenleg is nyomoz a hatóság, ketten már előzetes letartóztatásban vannak, 20 évet is kaphatnak – derült ki az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hétfői sajtótájékoztatóján.

A tablettákat azért Svédországba vitték, mert ott rendkívül sokat fizetnek egy-egy ilyen pszichotróp szerért. Míg itthon 3 forintba kerül darabja a gyógyszernek, addig Svédországban 3-5 euróba. Így a legszerényebb becslések szerint is háromszázszoros a haszon. A két érintett patika, amelyek gyógyszerforgalmazási engedélyét múlt csütörtökön vonták vissza, a 18. kerületben található Bercsényi Gyógyszertár és az 5. kerületi Pázmány Péter Gyógyszertár.

Így trükköztek a gyógyszertárak

A sajtótájékoztatón Pozsgay Csilla, az OGYÉI főigazgatója elmondta: a patikákat működtető gazdasági társaságok és a gyógyszerészek figyelmen kívül hagyták a hatályos jogszabályokat, és jogellenesen értékesítettek több tízezer doboznyi klonazepám hatóanyagtartalmú nyugtató és szorongásgátló tablettát. (A klonazepám szorongásoldó, nyugtató-altató, izomlazító és epilepsziaellenes hatással rendelkezik.) A Bercsényi Gyógyszertár esetében mindezt úgy tették, hogy a nagykereskedőtől ugyan megrendelték a gyógyszereket, ám azok érkezését már nem rögzítették a nyilvántartásban, helyette külföldre vitték az árut.

Ezt a patikát egyébként 2015-ben egyszer már megbírságolta a hatóság vényköteles gyógyszerek recept nélküli értékesítése, kiadása miatt. A mostani vizsgálat fényt derített arra: a patikából 1395 doboz gyógyszert jogszerűtlenül, engedély nélkül adtak el külföldi egészségügyi szolgáltatóknak, és 56 114 doboz – a saját nyilvántartásban nem szereplő – klonazepám hatóanyagtartalmú gyógyszert szereztek be a nagykereskedőktől.

A Pázmány Péter Gyógyszertár némileg kevesebb gyógyszert forgalmazott feketén. A vizsgált – 2013 és 2016 közötti – időszakban a patika 240 doboz vényköteles gyógyszert adott ki engedély nélkül külföldi egészségügyi szolgáltatónak és 33 782 doboz kiadását nem tudta bizonyítani sem orvosi vénnyel, sem megrendelőlappal.

További érintettek lehetnek

Pozsgay Csilla beszélt arról is: az ellenőrzések folytatódnak, és további gyógyszertárak is érintettek lehetnek. Az OGYÉI becslései szerint az elmúlt három évben több tízmillió tabletta – nyugtató, altató, daganatellenes gyógyszer, fájdalomcsillapító – került ki a legális, zárt gyógyszerellátási láncból.

Az OGYÉI szorosan együttműködött a NAV-val az esetek felderítésében, a sajtótájékoztatón Zámbó Péter pénzügyőr dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgató-helyettese kitért arra: egy budapesti gyógyszerész rendelt a két gyógyszertár nevében több hazai nagykereskedőtől, havonta tízmilliós nagyságrendben. Jelenleg az ügyben három gyanúsított van, és két embert helyeztek előzetes letartóztatásba Svédországban. Kábítószer-csempészet miatt egy magyar sofőrt és egy svéd futárt. – A svéd jogszabályok szerint ezeknek az anyagoknak a feketepiaci kereskedelme tulajdonképpen kábítószerrel való visszaélés bűncselekménye, amiért 15, akár 20 év is kiszabható – mondta Zámbó Péter.

A részletekkel kapcsolatban kiderült: a tablettákat egy magyar kamion szállította Svédországba, ahol a sofőr az árut egy svéd futárnak adta át, aki autóval vitte volna tovább, ám a rendőrség lecsapott rá. A csomagtartóban több mint 14 ezer tablettát találtak. Zámbó Péter arról is tájékoztatott: 14 helyszínen tartottak házkutatást, és 500 ezer szem olyan gyógyszert foglaltak le, melyek már elő voltak készítve a kiszállításra.

Tavaly is voltak hasonló esetek

Nem ez az első ilyen eset, tavaly az OGYÉI felfüggesztette a vizsolyi Attila Patika és a budapesti Lánchíd Gyógyszertár tevékenységét is. A vizsolyi patika esetében több mint 24 ezer doboz vényköteles szert adtak ki vény nélkül, főleg pszichotróp készítményeket. A patika vezetője 5 millió forintos bírságot kapott, és tavaly júniusban elvették az engedélyét is. Nem sokkal ezután, tavaly szeptemberben robbant ki a fővárosi Lánchíd Gyógyszertár esete, ahol több mint 6000 doboz vényköteles szert adtak ki recept nélkül. A gyógyszereket Angliába és Ausztriába vitték, ahol ezek a termékek jóval drágábbak, mint nálunk. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ebben az esetben 45 millió forint bírságot szabott ki az üzletre.

A pszichotróp szerek veszélye, hogy ha orvosi felügyelet nélkül, nem rendeltetésszerűen használja valaki, igen károsak lehetnek. Emellett komoly anyagi kárt is okozhat, ha ellátási zavar, hiány keletkezik egy-egy termék kivitele miatt, hiszen ilyenkor előfordulhat, hogy drágábban tudja beszerezni az ország a szükséges készítményt.