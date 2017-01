Szabályzat nélkül működnek az új tankerületi központok

Bár az új évtől már a Klebelsberg Központtá (KK) alakult állami fenntartó felel az iskolák fenntartásáért és működtetéséért, az egyes tankerületi központok működésének részleteit rögzítő szervezeti és működési szabályzatok (szmsz) egyelőre nem ismeretesek – legalábbis ezt erősítette meg a lapunk által megkérdezett több iskolaigazgató is.

Így most csak a KK-ra vonatkozó szabályok nyilvánosak, az 59 önálló költségvetési szervként működő tankerületi központoké nem. Arra a kérdésünkre, hogy a hiányosságot mikorra orvosolják, lapzártánkig nem érkezett válasz a KK sajtóosztályától. Mint ismeretes, a sokak által kritizált állami intézményfenntartó átalakítása mellett tavaly év elején döntöttek, az oktatással kapcsolatos elégedetlenségi hullám kirobbanása után.

hirdetés

„Nem kaptuk meg az SZMSZ-t, tisztázatlan, hogy a tankerületi központok pontosan hogyan fognak együttműködni az iskolákkal” – erről számolt be lapunk érdeklődésére Turcsik Viktor, a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola igazgatója. Úgy véli, hiába dolgoznak a tankerületi központ munkatársai keményen az új rendszer felállításán, jelentős a munkaerőhiány, a dolgozók túlterheltek. „A szabályozottságra megvan az igény, de nincs meg a kapacitás” – tette hozzá az intézményvezető.

Turcsik Viktor arról is beszélt, hogy korábban az intézményeket működtető önkormányzat erősen támogatta az iskolai rendezvényeket, most kérdéses, hogy ezt a gyakorlatot a KK fogja-e folytatni. Ráadásul ha a budaörsi önkormányzat továbbra is szeretne pénzt vagy eszközöket adományozni az iskoláknak, az intézmények csak akkor fogadhatják el ezeket, ha egyeztetnek róla a tankerületi központ igazgatójával, és az erre rábólint. Jelenleg viszont az iskolaigazgatónak még arról sincs információja, hogy mekkora költségvetésből gazdálkodik az általa vezetett intézmény. Mint fogalmazott: „Illúzió, hogy majd konszolidálódik az új rendszer. Képtelen lesz rá, mert annyira rosszul találták ki.”

hirdetés

Akad ugyanakkor olyan budapesti iskolaigazgató is, aki pozitívan értékelte az elmúlt hónapok történéseit. Szerinte az, hogy zökkenőmentes-e az új rendszer felállása, legfőképpen az adott tankerületi központ vezetőjén múlik, nem azon, hogy mikor van meg az szmsz. „Amelyik tankerületi igazgató nyitott az iskolái felé, ott érezhetően nagyobb az önállóság” – magyarázta. Ő intézményvezetőként nem tapasztalta, hogy negatív irányú változások történtek volna a közelmúltban, például amikor az önkormányzatoknak kellett megállapodniuk a tankerületi központtal a működtetés átadásáról, az is problémamentesen zajlott. „Alapvetően rendben ment minden, már nem kell annyit várni a jóváhagyásokra, működőképesebb a rendszer” – jelentette ki.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 04.