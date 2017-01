Szanyi Tibor még mindig a nolimpiásokon dühöng

Újabb közleményben magyarázza Szanyi Tibor, hogy a Momentum Mozgalom miért volt igazságtalan vele, mikor sajtótájékoztatót szervezett az aláírásgyűjtésükre.

Mint beszámoltunk róla, szombat délután a Mozgalom Blaha Lujza téri NOlimpia aláírásgyűjtő standja elé szervezett sajtótájékoztatót a szocialisták európai parlamenti képviselője. Miközben a politikus beszélt, felbukkant az olimpiai népszavazásért küzdő mozgalom elnöke, Fekete-Győr András, és Szanyi kezébe nyomott egy adag aláírásgyűjtő ívet, majd azt tanácsolta, szavak helyett inkább tegyen valami hasznosat. Emiatt később Szanyi közleményt adott ki, melyben arról írt, Fekete-Győr András „arrogáns fellépése és a segítségnyújtáshoz való viszonyulása nemcsak a képviselőt, hanem a többi jelenlévőt is meglepte”. Azt is panaszolta, mélyen elszomorítja, mikor valaki az általa kért támogatás mögött hátsó szándékokat feltételez, és hozzátette: csak annak lehet segíteni, aki azt hagyja is. Hogy Szanyi pontosan milyen módon segítené az aláírások gyűjtését, az nem derült ki, hiszen az MSZP ebben nem vesz részt, míg például az LMP vagy az Együtt igen.



Mindenesetre Szanyi nem nyugodott bele a történtekbe, mert a mai napon újabb közleményben fejtegette a tegnapi eseményeket. Ebben a sajtót is kiosztotta, ugyanis szerinte a jelen nem lévő médiumok beszámolóikban úgy eltévedtek, „mint a vasorrú bába a mágneses viharban”. Másrészt arról értekezett, hogy tagadhatatlan, hogy bizonyos mértékig indokolt a Momentum Mozgalom elnökének „hisztérikus aggodalma”, ugyanis a szombat délutáni érkezésekor egyedül Szanyi munkatársa állt a standjuknál Budapest egyik legforgalmasabb pontján. „Azaz megérezhették azt a vákuumot, amit a korábbi aláírásgyűjtéseink során mi is megtapasztaltunk: az első pár tízezer aláírás napok alatt megvan, aztán jönnek a kvázi »nullás« napok, hetek” – mondta. Így feltételezte, hogy a mozgalom képviselői „járatlanságuk” okán gondolták azt, hogy „egy »kapóra jövő« szocialista európai parlamenti képviselő legyalázásával tudnak további támogatókat szerezni”.

Nem jó, ha egy friss mozgalom ugyanazokat a hibákat követi el, mint aszfalthörcsög elődeik, illetve ugyanazokat a hírmanipulációs technikákat alkalmazzák mint a Fidesz.

– osztotta meg bölcsességét a szocialista politikus. Végezetül nagylelkűségéről tanúbizonyságot téve azért megígérte: a kapott íveket budapesti polgárokkal aláíratva akkor is visszajuttatja a mozgalomnak, „ha ugyanakkorát harapnak az »adó« kézbe”, ahogy tették, amikor azokat ő átvette.