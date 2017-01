Szanyit munkára kérték, beszólt hát az olimpia ellenzőinek

Szombat délután a Momentum Mozgalom Blaha Lujza téri NOlimpia aláírásgyűjtő standja elé szervezett sajtótájékoztatót Szanyi Tibor, szocialista politikus. Miközben az EP-képviselő beszélt, felbukkant az olimpiai népszavazásért küzdő mozgalom elnöke, Fekete-Győr András, és Szanyi kezébe nyomott egy adag aláírásgyűjtő-ívet, majd azt tanácsolta, szavak helyett inkább tegyen valami hasznosat – írta meg a hvg.hu.

A szocialista politikus megfogadta Fekete-Győr tettekre sarkalló szavait, és este közleményt jelentetett meg, amelyben végső soron kikérte az arrogáns fellépést. Mint írta, „az Olimpia rendezésének kérdése az első pillanattól megosztja a magyar lakosságot. Ki ne vágyna a dicsőségre, a rendezés lehetőségére? Csakhogy Magyarországnak egy Olimpia rendezése előtt sokkal súlyosabb szociális kérdéseket és társadalmi feszültségeket kell kezelnie, megoldania.”

Ezért is tartott sajtótájékoztatót, ahol azonban megjelent a Mozgalom elnöke Fekete-Győr András, akinek „arrogáns fellépése és a segítségnyújtáshoz való viszonyulása, nemcsak a képviselőt, hanem a többi jelenlévőt is meglepte”.

„Mélyen elszomorít, mikor valaki az általa kért támogatás mögött hátsó szándékokat feltételez. Így nehéz lesz bármit is elérni, mert csak annak lehet segíteni, aki azt hagyja is. Mindezek ellenére az aláírásgyűjtést a továbbiakban is segíteni fogom." – panaszolta a szocialista EP-képviselő.

A mozgalom aláírásgyűjtését több párt, mások mellett az Együtt és az LMP is segíti, az MSZP azonban nem. A Euronews információi szerint a Momentum az akció nyolcadik napján immár 70 ezer aláírásnál tart. A népszavazás kiírásához 138 ezer érvényes aláírásra van szükség.

