Százmilliókat kapott egy állami cégtől Orbán néhai polgári köre

Az Orbán Viktor első és eredeti polgári köre mögött álló szervezet 320 millió forintos támogatást kapott a HungaroControl nevű, állami tulajdonú légiforgalmi szolgáltatócégtől tavaly év végén – írja az Index a HungaroControl Zrt. honlapjára feltöltött szerződéslistára hivatkozva. A dokumentum szerint ugyanis „támogatás nyújtása” tárgyban, „egyéb” típusú szerződést kötött a cég a Szövetség a Nemzetért Alapítvánnyal 2016. október 17-én, 320 millió forint értékben.

A Szövetség a Nemzetért Alapítvány (SZNA) az Orbán Viktor által 2002-ben életre hívott polgári körök fenntartásáért felelt, konkrétan ez a szervezet állt a Polgárok Háza, illetve az Orbán Viktort és egykor Vona Gábort is soraiban tudó Szövetség a Nemzetért Polgári Kör mögött – írja a portál. A szervezet honlapján elérhető éves jelentései szerint 2011 óta 60-80 millió forint, a kormányváltás előtti években 20-30 millió volt az éves bevételük. A 320 milliós összeg tehát kiugró az alapítvány életében, még legjobb évükben, 2004-ben is csak 100 millió jött be hozzájuk – teszik hozzá.

Mint írják, a 320 milliós szerződés az állami cég megállapodásai közül is messze kilóg: egyedül egy tétel, egy erősáramú karbantartási és javítási keretszerződés haladja meg ezt az összeget a 2016-os listán, a többi tétel pedig nagyságrendekkel kisebb. A cégnek egyébként van pénze, legutóbbi beszámolója szerint 2015-ben és 2014-ben is egymilliárdos osztalékot fizetett az államnak, teljes nyeresége ennek három-, illetve kétszerese volt – olvasható az Index cikkében.

