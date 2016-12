Százmilliókért nyitnak új kereskedőházakat

Közel bruttó félmilliárd forintért bővíti irodahálózatát az állami tulajdonú Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) Zrt. az egyik leányvállalatán keresztül – derült ki a legfrissebb közbeszerzési hirdetményből. A pályázati kiírás alapján a külügyminisztérium felügyelete alatt működő társaság huszonkét új kirendeltség megnyitását tervezi Közép-Európában. Az új irodákat Lengyelországban, Ausztriában, Horvátországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában, valamint Ukrajnában tervezik megnyitni. Kereskedőházat nyitnak többek között Krakkóban, Kolozsváron, Nagyváradon, Szabadkán, Dunaszerdahelyen, Kassán, Párkányban, Ungváron és Beregszászon is. Az MNKH célja a magyarországi cégek exporttevékenységének támogatása a térségben.

Bár a Magyar Nemzeti Kereskedőháznak – 2012-es indulása óta – mindössze 2,8 milliárd forintnyi üzlet köszönhető, a társaságba mégis ömlenek az állami milliárdok az elmúlt években. Legutóbb a karácsony előtt megjelent Magyar Közlönyből derült ki, hogy közel 3,7 milliárd forintot kapnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium 90 százalékos tulajdonában lévő kereskedőházak és a kapcsolt vállalkozásaik. Jövőre így két jogcímen 7,685 milliárd forint áll még az MNKH Zrt. rendelkezésére. Az extra juttatást mindössze annyival indokolták, hogy a költségvetési átcsoportosítás a zrt. közfeladatainak ellátásához szükséges finanszírozás miatt kell.

Az MNKH Zrt. fizetési listáin egyébként szerepel Fellegi Tamás is. A második Orbán-kormány fejlesztési miniszterének cége nyerte el ugyanis korábban a társaság izraeli irodájának üzemeltetését. De jól járt Szijjártó Péter barátja is, a Kuna Tibor tulajdonában álló Trinity International Communications Kft.-vel tavaly júniusban két szerződést is kötöttek egyéves időtartamra. A kommunikációs cég egyébként az állami tenderek nagy kedvezményezettje, az elmúlt években több milliárd forinttal gazdagodott a társaság. Kunán kívül jelentős megbízásokat kapott Zaid Naffa, a tiszteletbeli jordán konzul cége is.