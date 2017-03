Száztízmillióra hívták meg az Új Nemzedék Központot

Összesen 110 millió forint értékben írt ki pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Új Nemzedék Központ (ÚNK) részére – vette észre a Magyar Nemzet. A tárca a Nemzeti tehetség program keretén belül két pályázatra is meghívta az állami céget. Az egyik pályázat „a kiemelkedő tehetségű hazai és határon túli magyar diákok és pedagógusok tudományos tájékozottságának bővítéséhez, nemzetközi kapcsolatrendszerük fejlesztéséhez hozzájáruló programok támogatását” célozza meg. Ennek esetében a 85 milliós keretből összesen 30 millió forintra nyújthat be pályázatot az ÚNK. Mindezt úgy, hogy a pályázathoz saját forrás nem kötelező, az elnyert támogatás vissza nem térítendőnek minősül, ráadásul a felhasználható összeg száz százaléka odaadható előleg formájában. A másik pályázat „a hazai és határon túli kiemelkedő tehetséggondozó személyek, szervezetek, közösségek, programok elismerésének és megismertetésének támogatására” szolgál. A kiírás szerint az itt ugyancsak 85 milliós összegből jóval nagyobb arányban részesülhet az ÚNK, ugyanis itt már egyenesen 80 millió forintra pályázhatnak egyedüliként. Ebből a vissza nem térítendő összegből – amelynek ugyancsak teljes része folyósítható támogatási előlegként – több feladatot is el kell látnia az állami cégnek. Egyrészt a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző szakemberek, illetve szervezetek erkölcsi és anyagi elismerését célzó Bonis bona (A nemzet tehetségeiért) díj, valamint a Tehetségbarát Önkormányzat cím jelöltállítási és választási rendszerét kell lebonyolítaniuk. Emellett meg kell szervezniük az Országos Tehetséggálát is, illetve gondoskodni a díjazottak, valamint „a kiemelkedő tehetséggondozó szervezetek, közösségek, tehetséges fiatalok bemutatásáról az országos médiában”.

Az ÚNK nem először szerepel sikeresen a Nemzeti tehetség program pályázatain, tavaly összesen 312 millió forintot nyertek el. Ráadásul ezeken felül két nagyobb programért is felelnek. Az Új Nemzedék Újratöltve című kiemelt projekt 4,4 milliárd forint értékű, míg a Tehetségek Magyarországa 3,1 milliárdos.

Lapunk szerette volna megtudni, a humántárca pontosan milyen szakmai indokok alapján találta alkalmasnak az ÚNK-t arra, hogy ők indulhassanak a milliókért. Ugyanakkor hiába küldtük el ezzel kapcsolatos kérdésünket nekik és a Miniszterelnökségnek is, lapzártánkig nem kaptunk semmilyen visszajelzést.

Nemcsak az ÚNK-ra számít az állam milliárdos pályázatok lebonyolításában, hanem annak egyik cégére is, a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.-re. Mint lapunk elsőként beszámolt róla nemrégiben, ez a cég indulhatott egyedüli jelentkezőként egy 6 milliárdos összegű pályázaton, amelyet a családbarát értékrend népszerűsítésére írtak ki. Emellett a cég szintén egyedüliként pályázhatott egy több mint 1,1 milliárd értékű, Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése című felhívásra. Sőt, két további projekt megvalósítására nyert uniós forrásokat: részt vesz egy 5,7 milliárd forint értékű program megvalósításában, míg egy másik pályázatban 390 millió forintot nyert el. Az, hogy az ÚNK tulajdonában álló Családbarát Ország ekkora bizalmat élvez, azért is meglepő, mert a tavalyi évig nem kifejezetten a családokat érintő kérdésekkel foglalkoztak. A cég 2016 februárjáig Magyar Vitorlás Központ Nonprofit Kft. néven működött, 2015-ben pedig még csupán 20 millió forintnyi bevétele volt.

A korábban a Fidesz ifjúsági szervezetéhez kötődő ÚNK-t tavaly feljelentette az Állami Számvevőszék, miután a központ nem adta oda nekik az összes, az ellenőrzéshez szükséges iratot határidőre. Ezt az ÚNK részéről azzal magyarázták, hogy egy 2015-ös viharban elázott a szükséges papírok egy része. Végül elutasították a feljelentést, a rendőrség szerint nem történt bűncselekmény. Közben elnyerte az intézmény a 312 millió forintos projektet. Az ÚNK-t korábban az a Mihalovics Péter vezette, aki jelenleg Seszták Miklós fejlesztési miniszter kabinetfőnöke. Az intézményt a 2014-es választás után átvilágította a humántárca, és kiderült, hogy egy 3 milliárdos program során szabálytalanságok történtek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.27.