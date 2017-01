Szél és Hadházy újrázására számítanak

Nem várható túl nagy meglepetés az LMP holnap és holnapután tartandó tisztújító kongresszusán. A legnagyobb esélye annak van, hogy Szél Bernadett és Hadházy Ákos marad az ökopárt két társelnöke. Szél Bernadett jövőbeli posztja teljesen biztos, hiszen kihívója sincs, de – forrásaink szerint – Hadházy Ákosnak sem kell aggódnia amiatt, hogy Csárdi Antal, a párt fővárosi önkormányzati képviselője harcba szállt vele.

Összeszokott csapat

A Magyar Nemzet forrásai Csárdi Antalt ambiciózus politikusként írták le. Emlékezetes, hogy a főpolgármesteri tisztségért is elindult, lényegében esélytelenül. A mostani bejelentkezése is lecsapódhat pozitívan a párton belül, hiszen sokan értékelik, ha valaki megméreti, megmutatja magát, még akkor is, ha érdemi eredményt nem jósolnak neki. Az LMP-n belül ugyanis a Szél–Hadházy-párost általában úgy emlegetik, mint egy már éppen összeszokott csapatot. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy logikátlan lenne ennek az egységnek a megbontása. Közrejátszik az is, hogy az időzítés sem lenne célszerű, hiszen Hadházy Ákos éppen a kormánypárti média lejáratókampányai célkeresztjébe került, így gyávaságnak is tűnhetne, ha hátrább lépne.

Nyerő helyzetben Hadházy?

Arra mindenesetre a mostani tisztújítás mindenképpen jó lehet, hogy Hadházy Ákos – ha győz – legitimálni tudja helyét a pártvezetésben. Schiffer András távozása után nyáron ugyanis ellenfél nélkül választották meg, ez pedig együtt járt az olyan kritikai hangokkal is, miszerint hirtelen megérkezik, és máris társelnök, illetve parlamenti képviselő lesz belőle. Most viszont megmutathatja, hogy egy kihívóval szemben is el tudja nyerni a többség támogatását.

A társelnökök mellett az elnökség tagjait is megválasztják. A cél, hogy a 2018-as választásokra készülve egy lendületes, kampányokban jártas csapatot állítsanak össze. Forrásaink szerint lehetnek személyi cserék, például kikerülhet a testületből Keresztes László Lóránt és Gerstmár Ferenc, miután nem tudták „megfelelően felépíteni magukat”.

Kétéves mandátum is jöhet

Egy másik kérdése a hét végi kongresszusnak, hogy milyen hosszú mandátumot kap az új pártvezetés, eddig ugyanis az volt a megszokott, hogy egy-másfél év ez az időtáv. Most azonban hosszabbra lenne szükségük, hiszen 2018 tavaszán lesz az országgyűlési választás: egy jövő januári tisztújítás – a kampány kellős közepén – egyáltalán nem életszerű, de még az is kérdés, hogy nyáron, a választás lezárultával biztosan azzal akarnak-e foglalkozni, hogy még saját berkeiken belül is kampányoljanak. A kongresszus ezért most szavazhat arról is, hogy akár kétéves mandátumot is kapjon az LMP új vezetése.

A tervek szerint egyébként a társelnökök, az elnökség és az egyéb irányító testületek tagjainak megválasztása a holnapi napirenden szerepel, de nehéz megjósolni, hogy a várható viták miatt ez meddig tart, nem kizárt, hogy csak a késő esti órákra fejeződik be.

A most hétvégén megválasztott pártvezetés egyik első dolga az lesz, hogy döntsön Majtényi László köztársasági elnöki jelöltségéről. Az LMP regnáló irányítói ugyanis már nem akartak egy ilyen fontos kérdésben határozni egy-két héttel a teljes tisztújítás előtt. Szél Bernadett a Magyar Nemzetnek korábban azt mondta, hogy álláspontjukat az államfőjelölésről még ebben a hónapban kialakítják.

