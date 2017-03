Szenvedélybetegeken segítene a lottónyertes hajléktalan

Az egykor hajléktalan és szenvedélybeteg Andraschek László és felesége, Anikó 2013-ban nyert hatszázmillió forintot meghaladó összeget a lottón, mesébe illő történetüket akkor számos sajtóorgánum bemutatta. A későbbiekben is nagy érdeklődéssel követték sorsukat, amelynek egy kevésbé szerencsés szakaszáról számolt be a napokban a Kisalföld és a Blikk. Az értesülések szerint a házaspár két éve Győrben nyílt kávézója jelentős veszteséggel működött, így egymillió forintos járuléktartozást halmozott fel, végül az adóhatóság behajtást kezdeményezett. A tulajdonosok szerint azonban sokkal árnyaltabb a kép.

Minden olyan volt a kis kávézóban a napokban tett látogatásunk során, mint mindig: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által állítólagosan lefoglalt televízió, fagylaltpult és a csokiszökőkút is a helyén volt. Az üzletet holnap zárják be végleg. A környékbeliek elmondása szerint nem volt túl nagy forgalom a kávézóban, az ott dolgozó hölgy szűkszavúan annyit árult csak el, hogy a gyerekektől a nyugdíjasokig minden korosztály látogatta az üzletet, de csúcsidőszakuk különösebben nem volt.

A sajtóhírekkel ellentétben nem vitte el a győri kávézójuk gépeit a NAV, erősítette meg tapasztalatainkat Andraschekné. A házaspárt hosszas kutatás után értük el, ugyanis a megjelent cikkek óta nem szívesen nyilatkoznak, elmondásuk szerint nem úgy történtek a dolgok, mint azt az egyik újság lefestette. Andraschekné elismerte, hogy a NAV-nak jogos követelései voltak az elmaradt járulékok miatt, ám kifogásolta, hogy nem hagytak elég időt a tartozás rendezésére. – Nem szeretnénk a jövőben vállalkozásba fogni – mondta csalódottan, kifogásolva a hatóságok vállalkozókkal szembeni magatartását. Elmondása szerint becsületesen fizettek az alkalmazottaknak, azonban a kávézó nem termelte ki maradéktalanul a járulékokat.

A bulvárhírekkel szemben cáfolta azt is, hogy ez a kávézó testesítette volna meg az álmaikat; csak egy befektetésként gondoltak rá, amely segítő szándékkal helyi művészek alkotásainak is helyet adott. Az egykori hajléktalan felesége igazságtalannak tartotta azokat a véleményeket, amelyek szerint hozzáértés nélkül vágtak volna bele az üzletbe, holott könyvelővel és ügyvéddel egyeztetve nyitották meg a helyet, ám az veszteséges volt. Az sem igaz szerinte, hogy a pénzükre hajtó vállalkozók vonták volna be őket az üzletbe.

Bár csalódottak, de úgy érzik most jött el az ideje, hogy elutazzanak és pihenjenek. – Élvezni szeretnénk az életet, ültetni, szépítgetni környezetünket – mondta az asszony. A kávézó helyéül szolgáló ingatlant eladják vagy kiadják. Andraschekné szerint anyagi problémáik továbbra sincsenek. – Szeretnénk létrehozni egy alapítványt szenvedélybetegek számára – árulta el igazi álmukat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.30.