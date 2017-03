Szép csendben államtitkokat cserélünk az oroszokkal

Április elsejétől minősített adatokat, azaz államtitkokat is cserélhet a magyar és az orosz kormány. A formális megegyezésből nem derül ki, mit is osztunk meg az oroszokkal, de a paksi bővítés is a témák között lehet – mondta az MNO-nak Szél Bernadett, a nemzetbiztonsági bizottság LMP-s tagja.