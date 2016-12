Szerkesztőket rúgtak ki az átírt Orbán-interjú miatt

Egész napon át tartó kihallgatások után kedd este a Pannon Lapok Társaságának (PLT) vezetése döntést hozott az Orbán-interjú meghamisításának ügyében és több embert kirúgtak a lap hitelének rontása és hanyagság miatt – írja a Veszprémkukac.hu.

Korábban megírtuk, a módosítást nem a székesfehérvári szerkesztőségben követték el, hanem Veszprémben, a PLT központi szerkesztőségében.

A portál információi szerint azonnali hatállyal felmondtak Németh F. Bernadettnek, a veszprémi Napló főszerkesztőjének, Zajácz D. Zoltánnak, a Fejér Megyei Hírlap digitális főszerkesztőjének, valamint Hajnal Csillának, a lap felelős szerkesztőjének és Klecska Ernő lapszerkesztőnek. A Veszprémkukac.hu tudni véli, hogy Földesi Gábornak, a veszprémi Napló digitális menedzserének szintén felmondtak.

A lap megjegyzi, a felmondások oka a lap hitelének rontása és hanyagság.

Az Indexnek az egyik érintett elmondta: a fentiek közül három munkatárs azonnali kirúgását meg tudja erősíteni. Munkaügyi perre is mennek – tette hozzá. A portál úgy tudja, hogy egy szabadságon lévő munkatárs gépén és felhasználónevével visszaélve nyúltak bele az interjúba. Az Index szerint a veszprémi lap munkatársainak gépeit elvitték a szerkesztőségből, hogy átvizsgálják azokat.

Emlékezetes, a milliárdos felcsúti polgármester, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mediaworks megyei lapjainak egyikébe, a Fejér Megyei Hírlapban megjelent Orbán interjúba olyan mondatok kerültek, amelyeket a miniszterelnök valójában nem is mondott. Portálunk is beszámolt róla, hogy a meghamisított interjúban az volt olvasható például az ápolónők fizetése kapcsán, hogy „a kórházi hullák száma is emelkedik”, de manipuláció volt az is, hogy a miniszterelnök azt kívánta volna, „minél többen találjanak vissza a karácsony pogány értelméhez”.

Amint azt lapunk elsőként megírta, az ügyben feljelentést tett a rendszeresen feljelentést tevő fideszes, Tényi István, információs adat megsértésének gyanújával.