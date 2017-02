Szinte biztosan lesz olimpiai népszavazás

Bőven 200 ezer felett lesz azoknak az aláírásoknak a száma, amelyeket pénteken ad le a 2024-es budapesti olimpia ellen, illetve a helyi népszavazás kiírásáért küzdő Momentum Mozgalom, valamint a szervezetet támogató pártok a Fővárosi Választási Bizottságnak – tudtuk meg. Információink szerint a január 19-én indult, NOlimpia elnevezésű akcióban csak a Momentum mintegy 160 ezer aláírást gyűjtött, a szervezetet támogató ellenzéki pártok pedig összesen csaknem 50-60 ezret szedtek össze az utóbbi szűk egy hónapban.

Mindez azt jelenti, hogy szinte bizonyosan ki kell majd írni a budapesti népszavazást az olimpiarendezés kérdésében. A referendum elrendeléséhez ugyanis 138 ezer hiteles aláírás kell, de mivel ezt a számot bőven meghaladták, az ilyenkor szokásos 15-20 (akár 25) százaléknyi érvénytelen aláírással számolva is bőven meglesz a szükséges támogatószám. Egyelőre nem tudni, hogy az akció sikerére mit lép a Fidesz, mindenesetre Lázár János már igyekezett „hűteni” a kedélyeket és a várakozásokat.

A kormánypárt eddig érdemben nem kommentálta az aláírásgyűjtést. Több, névtelenséget kérő fideszes forrás viszont a napokban arról számolt be, hogy lehetőleg minél gyorsabban túllépnének a témán, mivel egy referendum komoly mobilizációs erőt adna az ellenzéknek. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón is csak arról beszélt, hogy „várjuk meg, mi lesz a népszavazási kezdeményezés eredménye”, illetve hogy tiszteletben tartják a választópolgárok döntését. Mint fogalmazott, a kormány fontosnak tartja a népszavazás eszközét, a miniszterelnök pedig szavai szerint egy „igen-igen bátor ember, nem szokott megfutamodni semmitől sem, és én soha nem tapasztaltam, hogy bármiféle ellenérzés lenne benne azzal kapcsolatban, hogy népszavazás vagy konzultáció legyen erről a kérdésről”. Volt azonban óvatosabb része is a tájékoztatónak, amikor azt fejtette ki a másik két pályázó városra, Párizsra és Los Angelesre utalva, hogy itt „Dávid és Góliátok” harca zajlik. „Az esélyeket illetően óriási harc van, és nagy hátrányban vagyunk két óriási ellenféllel szemben (…) Én jelen pillanatban nem vagyok optimista az esélyeket illetően” - fogalmazott.

Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője ugyancsak hárította a témát, amikor tájékoztatóján arról beszélt, hogy mivel az olimpiai pályázatot Budapest adta be, így a kormánynak és a Fidesz-frakciónak lényegében annyi köze van az olimpiához, mint a DVTK kezdőcsapatához. „Azon sem törjük a fejünket, hogy a DVTK a vasárnapi fordulóban milyen összeállításban fog kimenni a pályára. Semmi közünk hozzá” - mondta.

Kézenfekvő lehetne egyébként a 2024-es pályázat visszavonása – ezt Budapestnek kellene megtennie –, de kérdés, hogy ezzel elkerülhető-e a népszavazás, ha már összegyűlt az elegendő számú hiteles aláírás. A kormány legutóbb tavaly tavasszal a vasárnapi boltzár ügyében fújt látványosan visszavonulót, de akkor egészen más volt a helyzet: egy már egy éve hatályban lévő szabályból kellett kihátrálni, miután a kopaszbalhé után a Kúria végül a szocialisták kérdésének adott zöld utat. Akkor azonban még nem indult el az aláírásgyűjtés, így nem volt kötelezettség sem a referendum kiírására, ami a kormányzati lépéssel okafogyottá vált.

Erős elutasítás Mindössze a lakosság negyede támogatja a budapesti olimpiát – derült ki a Republikon Intézet friss felméréséből. A közvélemény-kutatás szerint az ország lakosságának közel fele, 44 százaléka gondolja úgy, hogy nem kellene megrendezi a 2024-es olimpiát Magyarországnak, és mindössze a válaszadók egynegyede nyilatkozta azt, hogy támogatja a budapesti nyári játékokat. A fővárosban ennél kiegyenlítettebb az arány, mind a támogatók, mind az ellenzők a lakosság nagyjából harmadát teszik ki, viszont azok között a budapestiek között, akiknek határozott véleményük van, jóval nagyobb az aránya azoknak, akik nem támogatják a rendezést.

Ami a mostani gyűjtést illeti: a Momentum Mozgalom pénteken kora délután jelenti be az aláírások pontos számát. Több kisebb párt már korábban ismertette, hogy hol tart. Az LMP múlt vasárnap adott le 23 ezer szignót, és a határidőig további nagyjából 5-6 ezret ad át a kezdeményezőknek, vagyis a párt a 30 ezer aláíráshoz közelít. A Párbeszéd és annak elnöke, Szabó Tímea a Nyugati téri aluljáróban adott át 10 ezer aláírást a NOlimpia aktivistáinak. A politikus emlékeztetett, hogy a Párbeszéd a kezdetektől gyűjti az aláírásokat, mert meggyőződésük, hogy a kormánynak inkább a valóban fontos dolgokra, például az oktatásra vagy az egészségügyre kellene költenie a pénzt. Arról is beszélt, hogy komoly csalásokra, törvénytelen lépésekre számítanak a kormány részéről, hogy megakadályozzák a népszavazás kiírását. Példaként említette, hogy felemelik a szükséges aláírások számát. (Nemrég ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF szóvivője vetette fel, hogy mivel nemcsak az állandó lakóhellyel, hanem a budapesti tartózkodási hellyel rendelkezők is aláírhatják a népszavazási aláírásgyűjtést, így őket is figyelembe kellene venni az érvényességi küszöbnél. Ha ez megtörténne, akkor nem 138 ezer, hanem 150 ezer hiteles aláírásra lenne szükség. A Fővárosi Választási Iroda ugyanakkor az aláírásgyűjtés kezdetekor 138 ezerben határozta meg a szükséges számot.)

Az Együtt csaknem 10 500 aláírást adott át a Momentum Mozgalomnak, jelezve, hogy a kezdetektől fogva ellenzik a budapesti olimpiát. A gyűjtéshez információink szerint a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is több ezer szignóval járul hozzá, és több szocialista politikus, így például Szanyi Tibor vagy Kunhalmi Ágnes is átadott íveket a kezdeményezőknek.

Bár a vége felé közeledik az akció, ma újabb támadások érték az aktivistákat. Az LMP egyik aláírásgyűjtőjét a Móricz Zsigmond körtéri aluljáróban egy borosüveggel verték fejbe. A támadó először egy aláíróra támadt rá, ezután ütötte meg az aláírásgyűjtőt, akit a mentősök kórházba vittek. A rendőrség közleménye szerint a támadót a helyszínen elfogták, és súlyos testi sértés miatt indult ellene eljárás. Néhány órával az eset után a Blaha Lujza téren vertek szét egy nolimpiás standot.

A Fővárosi Önkormányzatnál mindenesetre már felkészültek az aláírások fogadására. A szignókat az önkormányzatnál dolgozó köztisztviselők fogják ellenőrizni, a munka önkéntes, és aki jelentkezik rá, annak a rendes munkaidőn túl kell végeznie a feladatot, pluszpénzért. Az ellenőrzésnél viszont gyors munkát ígérnek: a lehetséges 45 nap helyett 14 munkanapon belül, vagyis március 10-ig kiderül, mennyi hiteles aláírás gyűlt össze a népszavazáshoz.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 17.