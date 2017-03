Szövetségeseket gyűjt a CEU

A szerdai sorosozó, feszült hangulat után tegnap már a Közép-európai Egyetem (CEU) körül kialakult jogi kérdésekre helyeződött a kormányzati kommunikáció; az egyetem pedig a korábban beígért látványos tüntetés helyett a háttérmunkára helyezi a hangsúlyt, főleg külföldi támogatókat keresve. Miután nem vezettek eredményre a minisztériummal folytatott tárgyalások, Michael Ignatieff rektor az egyetemi polgároknak írt levelében tudatta, vasárnap Washingtonba utazik, hogy a média elé tárja az intézmény ügyét, valamint tájékoztassa az amerikai jogalkotókat a magyarországi helyzetről.

Ignatieff szerdai kijelentéseit megerősítve jelezte, továbbra sem látja megoldásnak egy tüntetés szervezését. Egyetemi forrásaink szerint ez folyamatos témát jelent az intézményen belül, de egyelőre csekély a valószínűsége, hogy a forrongó szerdai egyetemi fórum hangulatában megfogalmazott ötlet alapján még a héten utcára vonuljanak az egyetemi polgárok. Több meghirdetett tüntetést is töröltek a Facebookon.

Lázár Jánost is kérdezték a tegnapi kormányinfón az üggyel kapcsolatban. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt a tervezett felsőoktatási törvény módosításával kapcsolatban, hogy nem látja, „ebben melyik pont lenne az, amely politikailag érzékeny vagy bárki érdekével ellentétes”. Szerinte a következő egy év elegendő arra, hogy az érintett külföldi egyetemek megkössék azokat a nemzetközi megállapodásokat, amelyek a tervek szerint a működésük feltételei lesznek. Úgy vélte, minden, ami ezen felül van, politikai hisztériakeltés, ezért azt javasolta, mindenki higgadjon le. Ugyanakkor megígérte, minden külföldi egyetem számíthat rá, hogy a kormány méltányosan fogja megvizsgálni a kérelmét mind az együttműködést, mind a képzés tartalmát illetően. Kérdésre válaszolva a kancelláriaminiszter azt is elmondta, kizártnak tartja, hogy a tervezett változások érintenék a magyar–amerikai államközi viszonyt.

Legtöbben kivárnak a témában: Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke is megerősítette lapunknak, hogy a CEU hallgatói önkormányzata egyelőre nem kereste meg őket. Amíg az egyetem hallgatói nem jelzik az országos szervezetnek a törvénymódosítási tervezettel szembeni kifogásaikat, nem lehetséges az érdemi érdekképviseleti fellépés a részükről. Csütörtökön kerestük a CEU hallgatói önkormányzatát is, terveznek-e lépéseket, ám azt mondták, a félévzáráshoz közeledve a beadandók írásával vannak elfoglalva, így csak későbbre ígértek tájékoztatást lépéseikről.

Bódis József, a Magyar Rektori Konferencia elnöke ugyanakkor már hétfőre összehívta a szervezet elnökségét, hogy megvitassák a külföldi egyetemek, illetve a CEU helyzetét – tájékoztatta lapunkat Vass László, a szervezet magánintézményi tagozatának vezetője. Úgy tudjuk, az érintett felsőoktatási intézmények nem kezdeményeztek tanácskozást, az elnök saját hatáskörében járhatott el, amikor összehívta az ülést. Vass László jogosnak tartja a kormány szándékát, hogy védeni akarja a „kamuegyetemektől” a piacot, de szerinte nonszensz, hogy éppen az a magyar intézmény akadt fenn a rostán, amelyik a világ legjobb kétszáz egyeteme közé tartozik. A kamuegyetemeket illetően hozzátette, nem ismert előtte olyan súlyos vagy tömeges eset, aminek során Magyarországon megtévesztettek volna hallgatókat külföldi egyetemek. – Annak örülnék, ha a kormány időt fordítana a hatásvizsgálatok lefolytatására – mondta Vass László, aki szerint így a sietség nem eredményezne hasonló helyzetet.

Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára főként jogi kérdésekről beszélt csütörtöki sajtótájékoztatóján. – A magyar törvényeket mindenkinek be kell tartania – hangsúlyozta a felsőoktatási törvényt módosító javaslattal kapcsolatban. Szerinte a CEU számára nem jelent kockázatot a javaslat, más egyetem nem élt kifogással ellene. Az ATV-nek úgy nyilatkozott, hogy a kamuegyetemeket szabályozná erősen a javaslatuk, ám a CEU nem tartozik ezek közé. Az előzményekkel kapcsolatban hozzátette: – Nem tárgyaltunk a CEU-val. Nem volt rá időnk.

Megjegyezte azt is: nem számít diplomáciai bonyodalmakra.

Egyelőre joggal bízhat az Egyesült Államok támogatásában az egyetem rektora, szerdán a budapesti amerikai ügyvivő is kiállt nyilatkozatában az egyetem mellett, valamint az amerikai nagykövetség útjára indította az #istandwithceu (a CEU mellett állok) hashtaget a közösségi oldalakon, amelyet tömegek kezdtek használni. A nemzetközi rangsorokban remeklő magyar egyetem mellett a közösségi oldalakon a Harvard több oktatója, a Yale hallgatói közössége, Oxford oktatói is kiállnak, Kelet-Európától Bogotáig találni támogatókat a tudományos életből. A litván fővárosban a magyar nagykövetség elé szerveződött kisebb tüntetés csütörtökön, mivel Vilnius polgármestere is a CEU-n szerezte diplomáját. A CEU által indított online petícióhoz lapzártánkig 11 ezer támogató csatlakozott egyetlen nap alatt.

A nemzetközi tudományos közösség mellett jól jellemzi a magyar képet Zawadowski Ádám PhD-fokozatú közgazdász levele, aki a műszaki egyetemen és az amerikai Princetonon szerzett fokozatai után öt évig oktatott Bostonban, majd két éve döntött a Magyarországra való visszatérés mellett, kizárólag a CEU-ban tudott gondolkodni. – A CEU-t összemosni a kamuegyetemek diplomagyáraival nevetséges! Tanáraink a Harvardon, az MIT-n, a Princetonon szerezték doktorátusukat, és a legjobb diákjaink ugyanezekre az egyetemekre mennek doktorizni – írta a Facebookon az adjunktus. Megkerestünk több, PhD-fokozatra pályázó, amerikai egyetemeken tanuló magyar hallgatót is, egybehangzó véleményük az volt: aki közgazdászként hazatérne, azok a CEU-ra térnének vissza tanulni vagy tanítani, többek között Zawadowski Ádám személye miatt is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.31.