Sztrájkhirdetés és megosztottság a BKV-nál

Pénteken sem született egyezség a BKV-nál a három évre kért 30 százalékos béremelésről, ezért két részletben nyolc napon át tartó sztrájkot hirdetett a Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége (BKSZSZ) és a Városi Tömegközlekedési Szakszervezetek Szövetsége (VTDSZSZ) – erősítette meg a Magyar Nemzetnek az utóbbi szervezet elnöke, Gulyás Attila. Elmondta: bejelentésük szerint április 18-án keddtől kezdve három, majd április 24-én hétfőtől április 28-án péntekig ötnapos sztrájkot szerveznek. Kérdésünkre elmondta: a dolgozók 80 százalékát lefedő két nagy szakszervezet valamennyi ágazatban, így a buszokon, trolikon, villamosokon és a metrón is munkabeszüntetést tartana, de csakis akkor, ha a következő két és fél hétben nem lesz megállapodás a BKV menedzsmentje és az érdekvédők között. Az érdekvédők a százszázalékos önkormányzati tulajdonú közlekedési cégnél idén januárig visszamenőleg több mint tízszázalékos béremelést szeretnének kiharcolni, nem többet, mint az állami társaságoknál, a Volánnál, a MÁV-nál. Mint megtudtuk, még további ötszázalékos differenciált emelést is kívánnak a BKV-n belül azokban szakmákban, amelyekben a dolgozók fizetése évtizedek óta a legelmaradottabb. A szakszervezetek egyébként továbbra is bíznak abban, hogy megállapodhatnak, s végül nem lesz sztrájk.

Ha igen, akkor a MÁV-nak átadott HÉV-vonalakon természetesen nem szüntetik be a munkát, s így az elővárosi buszokon és vonatokon kívül a HÉV-járatok is közlekedni fognak Budapesten és az agglomerációban. A sztrájk már csak azért sem lehet teljes körű, mert a fővárosban közlekedő, ezret jóval meghaladó számú autóbuszok üzemeltetésének már csaknem a felét kiszervezték, s az alvállalkozók dolgozóival és járműveivel sok kieső járatot pótolhat a BKV.

– Más szakszervezetekkel nem egyeztettünk, de nyitottak vagyunk, s a BKV-nál működő más szakszervezetek is csatlakozhatnak a felhívásunkhoz. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben sem a BKSZSZ, sem a VTDSZSZ nem keres semmiféle „kiskapukat”. Kizárólag törvényes sztrájkot szervezünk és betartjuk a személyszállítási törvény előírásait. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy ha lesz sztrájk, az első napján, azaz április 18-án minden vonalon be kell tartani az elégséges, azaz 66 százalékos szolgáltatást. Ez minden harmadik járat elindítását kötelezővé teszi. A második naptól kezdve azonban a kétharmados utasszállítást a teljes hálózat átlagára kell érteni, s ez akár egy-egy vonalon jelentheti azt, hogy lesz olyan óra, amikor nem közlekedik semmi – mondta Gulyás Attila.

Utóbbi esettől nem tart Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója, aki kérdésünkre közölte: a szakszervezetek képviselői kijelentették, hogy a személyszállításról szóló törvény előírásait a sztrájk alatt maradéktalanul betartják. A cégvezetés munkabeszüntetés esetén is kész tárgyalni az elégséges szolgáltatásokról, sőt, azt is elképzelhetőnek tartják, hogy csúcsidőben, reggel és délután egyáltalán nem lesz sztrájk, de napközben, este és éjjel semmi nem közlekedik. – Megkaptuk a hivatalos sztrájkbejelentésről szóló dokumentumot, az ilyenkor szükséges intézkedések első lépését megtettem, de bízom abban, hogy elkerüljük a sztrájkot – emelte ki Bolla Tibor, aki kérdésünkre, hogy miért ígért március végére forrást a béremelésekhez, azt mondta: korábban azt remélte, hogy meg tudják teremteni a fedezetet. Csak tízszázalékos béremeléshez legalább ötmilliárd forint többletet kellene találni a BKV gazdálkodásában, ám ennyi nincs.

Tarlós István (Fidesz–KDNP) főpolgármester múlt pénteki sajtótájékoztatóján tarthatatlannak nevezte, hogy az állami szektorban várható béremelések nem érintik az önkormányzatoknál dolgozókat, a főpolgármester ezért levélben kéri a miniszterelnöktől a kormány segítségét. – Az önkormányzatok a béremelést önhibájukon kívül nem tudják saját forrásból biztosítani, aki mégis ezt mondja, az tudatosan cinikusan nyilatkozik – szögezte le akkor Tarlós István. Úgy tudjuk, azóta levelét elküldte Orbán Viktornak, de választ még nem kapott.

Emlékezetes, a BKV-nál legutóbb még a Demszky-korszakban, 2010 januárjában volt munkabeszüntetés, mert nem tudtak megállapodni a kollektív szerződésről. Az akkori hatnapos sztrájkban a BKV-nál akkor működő 26 szakszervezetből csak 14 vett részt, mert az érdekvédelem hatásos módjáról nem tudtak megegyezi.

Úgy tűnik, hogy így van ez most is. Gulyás Attila szerint ugyanis a BKV-dolgozók csaknem 20 százalékát képviselő Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) „más utakon jár”: felmondólevelekkel és különféle forgalomlassító akciók bejelentésével.

Nemes Gábor ezt részben meg is erősítette a Magyar Nemzetnek. Mint mondta, ha tényleg lesz sztrájk, akkor támogatják, részt vesznek benne, de emlékeztetett: hét évvel ezelőtt éppen a VTDSZSZ nem sztrájkolt. – Cirkuszban, a dolgozók átverésében nem veszünk részt – mondta Nemes Gábor, aki szerint a sztrájkfelhívás színjáték, és biztos benne, két és fél héten belül, az eddigi nulla helyett lesz tényleges béremelési ajánlat. Ellenkező esetre hozzátette: „Több mint 800 felmondólevél valóban letétben van, megszervezzük a dolgozók külföldi munkavállalását. Nemrég jártam Bécsben, és egy átfogó megállapodást készítünk elő júniusra az osztrák közlekedési szakszervezettel.”