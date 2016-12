Szuper ötlet: jövőre érkezik a karácsonyi ajándék

Közleményében beismerte a nagyobbik kormánypárt frakciója, hogy csak az év végén fogják megkapni a nyugdíjasok a karácsonyi ajándékukat, a tízezer forint értékű Erzsébet-utalványt. Mindezt Korózs Lajos MSZP-s képviselő csütörtöki sajtótájékoztatója kapcsán fogalmazta meg a Fidesz parlamenti csoportja.

Korózs Lajos szerint a nyugdíjasok fele nem fogja megkapni karácsonyra az Erzsébet-utalványt. Az Országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista alelnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: ugyan a héten gőzerővel dolgoztak a nyomdák, csak a hét közepére tudták teríteni a postahivataloknak a küldeményeket. Hozzátette: a postások erőn felül teljesítenek, összesen több mint százötven mázsa küldeményt kell továbbítaniuk.

Munkaerőhiány

A Hír TV már múlt héten arról számolt be, hogy a karácsonykor amúgy is megnövekedett forgalmon felül még az Erzsébet-utalványok kézbesítését is teljesítenie kell az állami vállalatnak. A helyzetet rontja az ágazatot is sújtó munkaerőhiány, de a posta szerint nem okoz megoldhatatlan feladatot számukra a karácsonyi szezon. Az Index postásoktól kapott panaszokat hozott nyilvánosságra, ezek szerint volt olyan dolgozó, aki arról írt: napi 13-15 órát kellene dolgozniuk, hogy minden időben megérkezzen. A posta vezetője, Illés Zoltán a Hír TV-nek azonban arról beszélt, hogy nem okoz krízist az év végi forgalom.

Ismeretes, a kabinet az Erzsébet-utalványokat eredetileg a kormányhivatalok dolgozóin keresztül kézbesítette volna, ám hamar kiderült, hogy ez megoldhatatlan pluszterhet róna az állami hivatalnokokra.

Hogy a jutalékkal mi lesz…

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Korózs Lajos azt is mondta az Erzsébet-utalványok osztogatása kapcsán, hogy a kormányt semmi más nem érdekelte, „csak a haszon, hogy mennyi pénzt tudnak zsebre tenni, mennyi pénzt tud a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány különböző juttatásként felvenni”. Hozzátette: a nyugdíjasok Erzsébet-utalványa után számításaik szerint 3 milliárd forint a jutalék. Kérdésként vetette fel, hogyha a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány januárban megszűnik, akkor kinek a zsebébe vándorol ez az összeg. Ugyanígy kérdéses, kit illet az a jutalék, amely abból adódik, hogy a tárcák ugyancsak Erzsébet-utalvány formájában jutalmazzák munkatársaikat az év végi munka elismeréseként.

Előrevetítette: az MSZP tételesen meg fog vizsgálni minden egyes bizonylatot annak érdekében, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjon és ha a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány nem bocsátja rendelkezésükre a dokumentumokat, akkor ki fogják perelni őket.

…arra nincs válasz

A nagyobbik kormánypárt frakciója erre a felvetésre nem reagált, helyette azt hangsúlyozta, hogy a Fidesz szerint Korózs Lajosnak mint volt szociális államtitkárnak és a szocialistáknak soha még csak eszükbe sem jutott támogatni a nyugdíjasokat, sőt még el is vettek tőlük egyhavi nyugdíjat, és nyugdíjadót akartak bevezetni. A szocialistákkal ellentétben a Fidesz megbecsüli a nyugdíjasokat – írta a kormánypárt közleményében. Hozzátették: 2010 óta garantálják a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését, jövőre további 1,6 százalékos nyugdíjemelést hajtanak végre, ami egy átlagos nyugdíj esetén havi 2 ezer forintos emelést jelent.

Az Idősek Tanácsának egyik tagja, aki történetesen, az Emberi Erőforrások Minisztériumának a „házi nyugdíjasa”, Krusovszky Imréné, a kormánypárti médiumoknak nyilatkozva mindenhol azt mondta: hogy a „miniszterelnök úr kellemes és szuper ötlete” kifejezetten szép gesztus karácsonyra.

A „szuper ötlet” azonban nem mindenkinek tetszik: például alapítványoknak adja a nyugdíjasok egy része a kormány karácsonyi ajándékát. A berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítványnak eddig 450 ezer forintnyi Erzsébet-utalványt ajánlottak fel az idősek. Mások viszont egyszerűen csak visszaküldték a miniszterelnöknek a 10 ezer forintos utalványt.