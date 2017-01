„Tanulópénz” az olimpia elleni akció

– Csütörtöktől indul az aláírásgyűjtésük. Harminc nap alatt össze lehet szedni a budapesti népszavazás elrendeléséhez szükséges 138 ezer hiteles kézjegyet? – kérdeztük Fekete-Győr Andrást, a 2024-es olimpia budapesti megrendezése ellen aláírásokat gyűjtő Momentum Mozgalom elnökét.

– Arra számítunk, hogy meglesz. Jelenleg 500 aktivistánk van, és az aláírásgyűjtő íveket le lehet majd tölteni a honlapunkról. Az országos népszavazással ellentétben a helyi népszavazás esetében másolt íveken is lehet szignókat gyűjteni. Rokoni, baráti társaságokra is számítunk. A teljes szervezet kampányüzemmódban működik, az aláírásokat Budapest 25 pontján gyűjtjük majd.

– Miért akarják megfúrni a 2024-es budapesti olimpiát akkor, amikor a rendezés elnyerésére a fővárosnak most reális esélye van?

– Az elmúlt több száz év legnagyobb beruházására készül most a kormány, amihez ki kell kérni az emberek véleményét. A Fidesz is mindig erre hivatkozik, de ezt elmulasztotta. Mi most pótoljuk. Másrészt a budapesti olimpia megrendezése több ezer milliárd forintba kerülne. Nem Budapest urizálására lenne szükség, hanem arra, hogy ezt a pénzt inkább oktatásra, egészségügyre költsék. Jelenleg gazdasági versenyképességben, életszínvonalban és átláthatóságban évek óta Európa sereghajtói vagyunk. Inkább ezt kellene orvosolni. Mi is szeretnénk olimpiát Budapesten, de ez most rengeteg kockázattal jár.

– Ez a kezdeményezésük az olimpia ügyéről szól, vagy inkább az Orbán-rendszer elleni harcról?

– A NOlimpia kampányunk a budapesti pályázat visszavonásáról szól. A Momentum Mozgalom azonban még ennél is nagyobb ívű célt tűzött ki maga elé. A politikai elit leváltását, a politikai kultúra megújítását. Ez nem egyszerűen az Orbán-kormány leváltásáról szól. Alapjaiban kell megváltoztatnunk a magyar politikát. Azoknak adunk képviseletet, akik kiábrándultak a jelenlegi hatalomból: a politikai árváknak.

– Nem tart attól, hogy ha nem jön össze a szükséges számú aláírás, vagy érvénytelen lesz a népszavazás, akkor bukott kezdeményezéssel indítanak?

– Számunkra már az is eredmény, ha több mint százezren aláírják. Ezzel fel tudjuk hívni a helyszínről döntő Nemzetközi Olimpiai Bizottság figyelmét is arra, hogy nincs jelentős politikai támogatottság a budapesti olimpia mögött. Ez már önmagában siker. A most zászlót bontó szervezetünk pedig ezzel az akcióval rengeteget tud fejlődni. Mi úgy fogjuk fel, hogy ez tanulópénz a Momentum Mozgalomnak. De a legnagyobb siker az lenne, ha el tudnánk érni, hogy az olimpiára szánt költségek tényleg az oktatást és egészségügyet gazdagítanák.

– Viszont ha csak százezer körüli aláírás gyűlne össze, az épp az olimpia támogatóinak lenne újabb érv arra, hogy az emberek többsége igenis akarja a 2024-es játékokat. Ezzel épp ellenkező hatást érnének el, mint amit akarnak, nem?

– Nem gondolnám, hogy ezzel újabb muníciót kapna a kormány, és ismétlem, nem számolunk kudarccal. Felmérések szerint a budapestiek többsége ellenzi az olimpiát; és az a lényeg, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság mit lát majd az akciónk nyomán. A miénk jól szervezett közösség. Érdekes harc lesz ez a kormány és a Momentum Mozgalom kampánya között.

– Ki áll önök mögött, kinek az érdekében lépnek fel, kik a támogatóik?

– Ez színtiszta kezdeményezés, nem áll mögöttünk senki, semmilyen pénzember. Eddig kétmillió forint jött össze mikroadományokból.

– A kormánybarát sajtó azzal vádolja önöket, hogy a balliberális oldal és holdudvara érdekei mentén mozognak…

– Abszolút függetlenek vagyunk, ránk senkinek nincs befolyása.

– A kampányukat a jelek szerint az LMP és az Együtt is segíti majd. Mindenkitől elfogadnak segítséget?

– A NOlimpia nemzeti közösségi ügy, így mindenki támogatását elfogadjuk, a DK-tól a Jobbikig bárki gyűjthet nekünk aláírásokat. Legutóbb a Magyar Kétfarkú Kutya Párt ajánlotta fel a segítségét. Meglátjuk, a támogatás mire lesz elég.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 18.