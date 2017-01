Tarlós: Az EIB kérte a közlekedési tanulmányt

Tarlós István szerint a városvezetés nem engedi ki a kezéből a budapesti tömegközlekedés irányítását. Az önkormányzat ugyan tanácsadó cégtől vár cselekvési terveket a témában, de a főpolgármester állítja: ezt csak a városfejlesztési hitelezők kérik.

Nem fogják tanácsadó cégek előírni a fővárosnak, hogyan működjön a közösségi közlekedés – közölte lapunkkal Tarlós István (Fidesz–KDNP). A főpolgármester a Magyar Nemzet hétfői számában a fővárosi tömegközlekedés átszervezéséről szóló cikket „hibásnak” nevezte. Abban a Fővárosi Közbeszerzési Kft. honlapján nyilvánosságra hozott teljes körű eljárási dokumentáció adatai alapján szerepelt, hogy a Fővárosi Önkormányzat január 13-ig várja azoknak a cégeknek az ajánlatát, amelyektől Budapest tömegközlekedésének és finanszírozásának „reformjára” kérnek stratégiát és cselekvési tervet. A dokumentáció szerint a nyertesnek tanulmányt kell készítenie a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), illetve a BKV működéséről, az elmúlt hét évre visszamenőleg. Ehhez kapcsolódva pedig „egyváltozatú ágazati és cselekvési terv” kidolgozását várják el.

hirdetés

– Valójában arról van szó, hogy az Európai Fejlesztési Bank (EIB) biztosított Budapest számára egy közel 100 milliárd forint értékű fejlesztési hitelkeretet, ami nem korlátozódik a közlekedésre – magyarázta Tarlós István. Hozzátette: „Nem cégek javaslatait kérte a főváros átszervezésre, hanem az EIB korábban is kötelezően előírta a hitelfelhasználások kontrolljára egy külső tanulmányterv elkészíttetését. 2008-ban ilyen tanulmánytervre fizetett ki az akkori városvezetés 1 millió eurót. Ennek a kötelező tanulmánytervnek a tenderét hirdette meg most a főváros.”

Az EIB a Demszky-korszakban is előírt hasonló kötelezettséget, mert szintén ők finanszírozták a 4-es metró építéséhez, a 2-es vonal felújításához, a Combino villamosok beszerzéséhez szükséges fővárosi forrásokat. Az akkori nyertes Boston Consulting Group több mint 300 millió forintért javasolta 2009-ben a BKV-tarifák drasztikus emelését és a jelentős járatritkítást.

hirdetés

Nem csoda, hogy most is zavart okozott a Magyar Nemzet által tényszerűen ismertetett közbeszerzési pályázat, amely kifejezetten csak a közösségi közlekedés területén vár tanácsokat. Arra egyelőre nincs magyarázat, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft. miért nem kért ilyen tanácsokat ezen kívül a dunai rakpartok kiépítésére, továbbá energiahatékonysági, árvíz- és környezetvédelmi beruházásokra. Ugyanis 2015. december 29-én, amikor Bagdy Gábor (Fidesz–KDNP) főpolgármester-helyettes és Baranyay László, az Európai Beruházási Bank (EIB) alelnöke a városházán aláírta a csaknem százmilliós hitelszerződést, ezeket a célokat is nevesítették.